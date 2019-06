Latecoere : Latécoère à bord de l'Avion des Métiers au Salon du Bourget 2019

Latécoère à bord de l'Avion des Métiers au Salon du

Bourget 2019

Toulouse, 12 juin 2019- Latécoère, partenaire de premier rang des grands constructeurs aéronautiques internationaux et membre du GIFAS, participera à la nouvelle édition de « L'avion des Métiers », un espace de 3 000 m2dédié aux métiers de l'aéronautique sur le salon du Bourget 2019. C'est dans cet environnement pédagogique qu'une équipe de recruteurs présentera les opportunités envisageables au sein du Groupe.

Compte-tenu des récents contrats engrangés, certains profils seront plus particulièrement ciblés : les fonctions support telles que les Achats, les Etudes (en relation avec la démarche d'innovation et d'expertise au service des clients), la Supply Chain(approvisionnement et logistique), le Manufacturing Engineering(Ingénierie de production) et également les postes d'opérateurs câbleurs et ajusteurs monteurs expérimentés.

Cette participation à l'Avion des Métiers permet au groupe Latécoère d'étendre sa zone d'influence de recrutement, habituellement localisée en Occitanie, en allant chercher au Bourget des profils expérimentés et mobiles sur quelques niches d'expertise de la filière aéronautique.

Hervé Blanchard, Directeur des Ressources Humaines de Latécoère, déclare : « Nous sommes ravis de participer à cette nouvelle édition de l'Avion des Métiers, où nous n'étions plus présents depuis quelques années. Nous souhaitons mettre à profit notre présence afin de démontrer l'ampleur de la transformation du groupe Latécoère. Non seulement nous contribuons à la performance des grands programmes actuels, mais nous sommes également en pointe sur des technologies innovantes telles que le LiFi ou la conception de portes à travers les méthodes agiles. Nous avons donc plus que jamais besoin de talents pour pouvoir écrire cette nouvelle page de notre histoire. »