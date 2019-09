Latecoere : Latécoère inaugure son nouveau site en Inde en présence de ses deux clients Dassault Aviation et Thales

LATECOERE INAUGURE SON NOUVEAU SITE EN INDE EN PRESENCE DE SES

DEUX CLIENTS DASSAULT AVIATION ET THALES

Paris, le 11 septembre 2019- Latécoère, partenaire de premier rang des grands constructeurs aéronautiques internationaux, a inauguré le 10 septembre sa nouvelle usine à Belagavi en Inde dans l'état du Karnataka.

D'une surface totale de 4 400 m2, ce nouveau site est dédié à la fabrication du harnais principal de la radio navigation du Falcon 2000 et, à terme, de la pieuvre principale de ce même avion ainsi que du contrat Thales de câblage avionique pour des avions tels que les Boeing B777, B737 et Airbus A320 et de nombreuses compagnies aériennes (Emirates, British Airways ou encore Qatar).

Ce nouveau site « best cost », employant 70 personnes avec pour objectif d'atteindre un effectif de 300 en 2022, vient compléter l'appareil de production des harnais du groupe Latécoère.

La première livraison a eu lieu en août 2019 vers le site Latécoère de Liposthey en France pour la finalisation de la fabrication du harnais électrique de la radio navigation du Falcon 2000.

Yannick Assouad, Directeur Général du groupe Latécoère, commente : « Je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble de nos équipes en Inde et en France qui, depuis plus d'un an, ont permis la concrétisation de ce projet. Je suis fière d'ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire de Latécoère en Inde, aux côtés de deux noms prestigieux de l'aéronautique internationale, Dassault Aviation et Thales. Latécoère continue de se transformer, en ligne avec le plan Transformation 2020, et poursuit avec dynamisme sa mutation qui vise à optimiser son outil industriel et assurer excellence opérationnelle et qualité à ses clients ».

Benoît Berger, Directeur général des achats de Dassault Aviation, ajoute : « Dassault Aviation se félicite de l'installation de Latécoère en Inde. Cette nouvelle implantation illustre l'engagement fort des entreprises françaises à contribuer à la politique du "Make in India" en nourrissant un écosystème pérenne qui bénéficiera à l'ensemble de l'industrie aéronautique indienne. Après la création de l'usine de production de Dassault Reliance Aerospace Limited (DRAL) à Mihan, Nagpur, cette nouvelle étape ouvre la voie vers le positionnement de l'Inde en tant que fournisseur international de référence répondant aux meilleurs standards du secteur du marché global de l'aéronautique mondiale ».

Gil Michielin, Executive Vice President Avionics chez Thales, commente : « Latécoère est un partenaire historique de Thales et l'Inde occupe une place essentielle dans la stratégie du Groupe. Le fait que Latécoère ait choisi de nous rejoindre ici est donc une étape clé, dans ce pays où nous continuons de soutenir la politique du gouvernement pour promouvoir le "Make in India" par le biais du Foreign Direct Investment de Thales et de nos partenaires, et par le biais d'un transfert de compétences et de technologie en faveur des entreprises locales. L'Inde est essentielle pour notre chaîne d'approvisionnement au niveau mondial et nous prévoyons de continuer à investir dans ce marché, d'une importance vitale à nos yeux ».

