Latecoere : Résultats 2019 de Latécoère

Transformation 2020 quasi finalisée, lancement du programme Beyond

Mise à jour des perspectives pour 2020 Regulatory News: Latécoère (Paris:LAT), partenaire de premier rang des grands constructeurs aéronautiques internationaux, annonce la publication de ses résultats du second semestre et de l’exercice clos le 31 décembre 2019. Ces résultats ont été arrêtés par le Conseil d’administration lors de sa réunion du 6 mars 2020. (Données auditées - en M€) 2018 S1 S2 2019 Chiffre d’affaires 659,2 371,7 341,4 713,1 Croissance en valeur 0,3% 15,9% 0,9% 8,2% Croissance à taux de change constants 3,1% 13,1% 1,0% 7,0% EBITDA courant* 54,5 28,1 19,5 47,6 Marge d’EBITDA courante sur chiffre d’affaires 8,3% 7,6% 5,7% 6,7% Résultat opérationnel courant 28,0 10,8 1,0 11,8 Marge opérationnelle courante sur chiffre d’affaires 4,2% 2,9% 0,3% 1,7% Éléments non récurrents -23,1 -7,9 -13,6 -21,4 dont impact de la fin du programme A380 -12,6 - - - dont Autres éléments non récurrents -10,5 -7,9 -13,6 -21,4 Résultat opérationnel 4,9 2,9 -12,5 -9,6 Coût net des capitaux empruntés -4,5 -2,7 -2,6 -5,3 Autres résultats financiers 9,4 -5,2 -6,9 -12,1 Résultat financier 4,9 -7,9 -9,5 -17,4 Impôt sur les bénéfices -3,8 -1,0 -4,9 -5,9 Résultat net 6,0 -5,9 -27,0 -32,9 Free cash-flow des opérations -35,2 -46,3 19,0 -27,3 * L’EBITDA courant correspond au résultat opérationnel courant avant amortissements, dépréciations et pertes de valeur d’immobilisations corporelles et incorporelles courants. Le détail des éléments opérationnels non courants est présenté dans les principes comptables des comptes consolidés du Groupe. Yannick Assouad, Directeur Général du Groupe, commente :

« La solide croissance organique de 7% de l’exercice 2019 reflète la très bonne performance de nos deux divisions. J'aimerais souligner le succès de la division Aérostructures, dans un environnement concurrentiel difficile. Notre division Systèmes d'Interconnexion a dû faire face aux frais de démarrage des nouveaux programmes. La performance opérationnelle de la division devrait être rétablie d'ici la fin 2020. L'année 2019 a également été une année de transition décisive pour Latécoère, puisque nous avons poursuivi avec succès la transformation de notre empreinte industrielle en Inde, en Bulgarie, au Maroc, en France et au Mexique et avons fait en fin d’année une acquisition clé, la division EWIS de Bombardier. Nous sommes désormais prêts à lancer Beyond, notre nouveau projet destiné à améliorer la compétitivité de Latécoère et à réduire nos coûts fixes de 20 millions d'euros au cours des deux prochaines années. Nous nous sommes engagés à faire de Latécoère un fournisseur d'aérostructures de premier rang à même d’accompagner les avionneurs dans le déploiement de leurs futures plateformes, une ambition que nous réaliserons avec le soutien de notre nouvel actionnaire majoritaire. » Pierre Gadonneix, Président du Conseil d’administration, ajoute : « Cette année a été très importante pour le Groupe, car nous sommes sur le point d’achever le plan Transformation 2020 et sommes désormais accompagnés par un actionnaire robuste qui soutiendra le développement futur de Latécoère. Nous entamons l'année 2020 avec confiance et un Conseil d'administration renouvelé pour exploiter pleinement le potentiel d'un Groupe transformé et soutenir une croissance rentable à long terme. » Faits marquants du S2 et de l’exercice 2019 et principaux indicateurs financiers En 2019, Latécoère a réalisé un chiffre d’affaires de 713,1M€, soit une croissance organique de 7,0% ou de 8,2% en données publiées. La dynamique positive des ventes amorcée en 2017 s’est confirmée en 2019. Latécoère a signé de nouveaux contrats et bénéficié de la forte croissance des volumes dans la division Systèmes d'Interconnexion. La division Aérostructures a, quant à elle, bénéficié d’une montée en puissance et de volumes plus importants. En 2019, l'EBITDA courant de Latécoère est ressorti à 47,6M€ et a affiché une marge de 6,7%. L’exercice a été marqué par la finalisation de Transformation 2020 et une forte montée en puissance des nouvelles activités. Comme attendu, l'EBITDA courant du Groupe a été plus faible au second semestre 2019. Il a été principalement pénalisé par la montée en puissance de deux unités de production de la division Aérostructures et par de nouveaux contrats dans la division Systèmes d'Interconnexion. Le résultat opérationnel courant de Latécoère s'est élevé à 11,8M€ en 2019, contre 28,0M€ en 2018. La perte d'exploitation de Latécoère s'est élevée à 9,6M€ en 2019, contre un bénéfice d'exploitation de 4,9M€ en 2018. Ce résultat est principalement dû à des éléments non récurrents et à des coûts plus élevés liés à la fin du plan Transformation 2020. La perte nette du groupe est ressortie à -32,9M€, après un impact négatif de 11,2M€ dû à la variation de la juste valeur des instruments de couverture de Latécoère et à des pertes de change. Aérostructures Aérostructures (Données auditées – en M€) 2018 S1 S2 2019 Chiffre d’affaires consolidé : 384,1 215,3 196,1 411,4 Croissance à taux de change constants -0,2% 14,5% -2,2% 5,8% Chiffre d’affaires intersectoriel 14,9 8,9 9,2 18,1 Chiffre d’affaires 399,1 224,2 205,3 429,5 EBITDA courant* 18,8 16,2 10,6 26,8 Marge d’EBITDA courante sur chiffre d’affaires 4,7% 7,2% 5,2% 6,2% Résultat opérationnel courant 6,6 8,7 2,1 10,8 Marge opérationnelle courante sur chiffre d’affaires 1,6% 3,9% 1,0% 2,5% * L’EBITDA courant correspond au résultat opérationnel courant avant amortissements, dépréciations et pertes de valeur d’immobilisations corporelles et incorporelles courants. Le détail des éléments opérationnels non courants est présenté dans les principes comptables des comptes consolidés du Groupe. La division Aérostructures a enregistré une forte croissance organique de son chiffre d’affaires de 5,8% en 2019, à 411,4M€, soit une croissance de 7,1% en données publiées. Ce résultat a été obtenu grâce à une cadence de production élevée, tirée par des volumes importants des programmes Boeing et à une bonne performance des activités de support client. En revanche, la division a fait face à des pressions sur les prix principalement liées aux programmes Airbus. La rentabilité de la division Aérostructures a progressé de 150 points de base en 2019 par rapport à 2018, pour atteindre 6,2%, grâce à des volumes plus élevés notamment pour le Boeing B787. Cependant, la rentabilité a été plus faible au second semestre en raison de la montée en puissance de nouveaux sites (Montredon en France et Plovdiv en Bulgarie), de l'impact négatif des taux de couverture de change et de baisses de prix. Systèmes d’Interconnexion Systèmes d’Interconnexion 2018 S1 S2 2019 (Données auditées – en M€) Chiffre d’affaires consolidé: 275,0 156,4 145,3 301,7 Croissance à taux de change constants 7,9% 11,3% 5,7% 8,5% Chiffre d’affaires intersectoriel 1,8 1,0 0,8 1,7 Chiffre d’affaires 276,8 157,4 146,0 303,4 EBITDA courant* 35,6 11,9 8,9 20,8 Marge d’EBITDA courante sur chiffre d’affaires 12,9% 7,5% 6,1% 6,8% Résultat opérationnel courant 21,2 2,1 -1,1 1,1 Marge opérationnelle courante sur chiffre d’affaires 7,7% 1,3% -0,7% 0,3% * L’EBITDA courant correspond au résultat opérationnel courant avant amortissements, dépréciations et pertes de valeur d’immobilisations corporelles et incorporelles courants. Le détail des éléments opérationnels non courants est présenté dans les principes comptables des comptes consolidés du Groupe. La division Systèmes d'Interconnexion de Latécoère a enregistré une forte croissance organique de 8,5% en 2019, soit 9,7% en données publiées. Cette performance confirme la très bonne dynamique des activités cabine et kitting. L'augmentation des cadences de production des programmes Airbus A350, A320 et Dassault Aviation a été partiellement compensée par la réduction de celles des programmes A330, A400M et ATR. Le résultat opérationnel courant de la division s'est élevé à 1,1 M€ en 2019, contre 21,2 M€ en 2018. La rentabilité de la division a été affectée par la montée en puissance de ses nouveaux contrats qui n'ont pas atteint leur niveau nominal de rentabilité et par des coûts indirects liés à des crises chez plusieurs fournisseurs et au retard pris dans la réorganisation interne. Transformation 2020 en voie d’achèvement Au 31 décembre 2019, le Groupe a investi 117 M€ dans sa transformation, soit environ 91% du budget de 130 M€ initialement prévu. Conformément aux objectifs fixés, le plan a permis de réaliser 41,6 M€ d'économies de coûts. Ce plan devrait s'achever fin 2020 avec l'inauguration à Toulouse du nouveau siège social éco-responsable de Latécoère qui regroupera sur le même site, afin d'intensifier les synergies, toutes les fonctions administratives et support, y compris les bureaux d'études et d'innovation des deux divisions actuellement répartis sur plusieurs sites dans la région toulousaine. Dans l'usine 4.0 de Toulouse-Montredon, Latécoère a amorcé les travaux d’une extension de 3 000 m² pour accueillir les activités de traitement de surface et de peinture ainsi qu'une extension des activités d'usinage déjà présentes sur le site. Le site a également gagné en capacités de production grâce à l'acquisition de 5 machines supplémentaires à commande numérique en 2019. L'objectif est d'atteindre une cadence de production de 330 000 pièces par an en 2021, avec des extensions possibles déjà intégrées dans l'aménagement de l'atelier afin de traiter jusqu'à 500 000 pièces par an. Près de 400 pièces de types différents ont été réinternalisées sur le site en 2019. Une deuxième extension de 2 600 m² a été construite à Plovdiv, en Bulgarie, pour accueillir entre autres les sous-ensembles de la pointe avant de l'A350. Le site accueille désormais 270 employés sur une surface totale de production de 6 600 m². Le Groupe a atteint un nombre record de 900 jours sans accident sur ce site. Latécoère a inauguré sa nouvelle usine à Belagavi, dans l’état du Karnataka en Inde, d’une surface totale de 4 400 m². Ce nouveau site est dédié à la fabrication des harnais IFE (In Flight-Entertainment) de Thales pour des avions tels que les Boeing B777, B737 et Airbus A320 et du harnais principal de la radio navigation du Falcon 2000. En 2020, ce site assurera la production du faisceau principal du Falcon 2000. Ce nouveau site « best cost », employant 70 personnes (avec pour objectif d’atteindre un effectif de 300 en 2022), vient compléter l’appareil de production des harnais électriques du groupe Latécoère. Par ailleurs, en 2019, Latécoère a finalisé le transfert des activités de production des panneaux du cockpit de l'A320 vers son site marocain de Had Soualem. Nouveaux contrats Prolongation du contrat pour le Boeing B787 de la division Aérostructures Au dernier trimestre 2019, la division Aérostructures de Latécoère a signé un accord avec Boeing prolongeant la livraison de portes passager du Boeing B787 jusqu'en 2029. Selon les prévisions de l’avionneur, cela représenterait environ de 5 600 portes pour Latécoère. Le Groupe a initialement remporté le contrat de conception et de fabrication des portes passager du Boeing B787 en 2004. Il s’agissait des premières portes en composite développées pour les appareils commerciaux. Aujourd’hui, 80 collaborateurs Latécoère du site de Prague, en République Tchèque, produisent les pièces composites. L’assemblage final est quant à lui réalisé par une centaine de personnes du Centre d’Excellence Portes d’Amérique Centrale à Hermosillo au Mexique. La division Systèmes d’Interconnexion gagne un nouveau contrat pour son activité EWIS pour le Boeing B777X La division Systèmes d'Interconnexion a signé un accord de long terme avec Boeing pour la livraison de harnais de systèmes d'interconnexion de câblages électriques (EWIS) pour le programme Boeing B777X. Ce contrat majeur marque la première collaboration de la branche Systèmes d’Interconnexion avec Boeing. Le harnais de Latécoère génèrera la production de mille points de câblage pour chaque avion sur son site marocain de Had Soualem. Les premiers harnais électriques seront livrés en 2020. La production des harnais Latécoère utilisera des machines de câblage de connecteurs automatiques (LATMAT) dès 2021. Cash-flow des opérations et dette nette Comme annoncé, le cash-flow libre des opérations de l’année est négatif et ressort à -27,3 M€ en 2019, marqué par des éléments non récurrents à hauteur de -54,7 M€ incluant la fin des dépenses du plan Transformation 2020 et l’avance payée pour l’acquisition des activités de Bombardier au Mexique pour -22,3 M€. Retraité des éléments non récurrents, le cash-flow des opérations ressort à 27,4 M€ de l’année 2019 en nette hausse au S2 (60,5 M€) par rapport au S1 (-33,1 M€). La forte génération de trésorerie au second semestre s’explique notamment par la mise en place en fin d’année d’un programme d’affacturage inversé avec Airbus pour un montant de 42 M€. Dans ce contexte, l’endettement net du Groupe ressort au 31 décembre 2019 à -115,8 M€ après prise en compte de la dette sur obligation locative introduite par la norme IFRS 16 pour -26,9 M€ et après un reclassement de 10,1 M€ de financement CIR/CICE en dette financière. Ce montant est à comparer aux -24,4M€ enregistrés au 31 décembre 2018. Le bilan du Groupe reste solide, l’endettement net du Groupe représentant moins de 60% des fonds propres du Groupe et étant inférieur à 2,5x l’EBITDA courant (qui tombe en dessous de 2,0x l'EBITDA courant si on exclut le dépôt en espèces versé pour l'acquisition de la division EWIS de Bombardier). Couverture des risques de change Latécoère a bénéficié de l’attractivité du taux de change USD/EUR pour poursuivre son programme de couverture de change. Le Groupe a amélioré ses taux de couverture pour 2020 et 2021 qui passent de 1,23-1,25 à 1,19-1,21 USD/EUR. Pour 2022, le taux de couverture visé est de 1,18 à 1,21 USD/EUR. Acquisition Le groupe travaille à la clôture de l’acquisition de l’activité Systèmes d’Interconnexion de Bombardier à Querétaro au Mexique et prévoit son aboutissement à la fin du premier semestre 2020. Perspectives 2020 sera marqué par des incertitudes sur les cadences de production des avionneurs, avec une faible demande pour les longs courriers, tant chez Airbus que chez Boeing, par quelques baisses contractuelles de prix sur des programmes d'Airbus dans les deux divisions, combinées à des cadences de production plus faibles pour les programmes E1 d’Embraer, F7X/F8X de Dassault Aviation, partiellement compensés par des cadences plus élevées pour les E2 d’Embraer et l’Airbus A320, ainsi que par les nouvelles affaires de la division Systèmes d’Interconnexion. Le Groupe n'est pas touché par la crise du Boeing 737 MAX. Dans ce contexte, le Groupe prévoit : Une baisse de son chiffre d’affaires d'environ 5% à taux de change constants,

Une marge opérationnelle courante à un chiffre dans la partie basse et

Un cash flow libre des opérations positif. Ces perspectives ne prennent pas en considération : L’acquisition de l’activité câblage de Bombardier, et

L'impact possible de la crise du coronavirus qui deviendrait une pandémie mondiale. Informations sur la téléconférence d’aujourd’hui et sa retransmission sur Internet Aujourd’hui, le 10 mars 2020, Latécoère tiendra une conférence webcastée à 10h30 heure de Paris / 9h30 heure de Londres. Elle sera disponible à l’adresse https://edge.media-server.com/mmc/p/zv39vgay. Veuillez-vous connecter au moins 15 minutes avant l’heure fixée pour la conférence afin de vous inscrire et de télécharger et installer tous logiciels nécessaires. Les investisseurs peuvent obtenir des informations supplémentaires en adressant leur demande à latecoere@fticonsulting.com. Note complémentaire : Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après vérification du rapport financier annuel. Prochaines publications Chiffre d’affaires T1 2020 22 avril 2020 AGA 2020 13 mai 2020 À propos de Latécoère Groupe international partenaire de « rang 1 » des grands avionneurs mondiaux (Airbus, Embraer, Dassault, Boeing, Bombardier), Latécoère intervient dans tous les segments de l’aéronautique (avions commerciaux, régionaux, d’affaires et militaires), dans deux domaines d’activités : Aérostructure Industrie (58 % du CA) : tronçons de fuselage et portes,

Systèmes d’Interconnexion (42 % du CA) : câblage, meubles électriques et équipements embarqués. Le Groupe employait au 31 décembre 2019, 5 187 personnes dans 13 pays différents, Latécoère, société anonyme au capital de 189 637 036 € divisé en 94 818 518 actions d’un nominal de 2 €, est cotée sur Euronext Paris - Compartiment B, Codes ISIN : FR0000032278 - Reuters : LAEP.PA - Bloomberg : LAT.FP Glossaire Croissance à taux de change constants Le Groupe mesure la croissance de son chiffre d’affaires sans tenir compte de l’incidence du taux de change EUR/USD pour faciliter la compréhension de l’évolution du chiffre d’affaires de ses activités. L’incidence de change est neutralisée en appliquant un taux de change EUR/USD constant sur les périodes concernées. Croissance organique La croissance organique est obtenue en neutralisant l’incidence du taux de change EUR/USD (utilisation d’un taux de change constant sur les périodes concernées) et en appliquant un périmètre d’activité constant. Le périmètre constant est obtenu : En éliminant le chiffre d’affaires des sociétés acquises au cours de la période,

En intégrant sur la période précédente, le chiffre d’affaires en année pleine des sociétés acquises au cours de la période précédente,

En éliminant le chiffre d’affaires des sociétés cédées lors des périodes concernées. Résultat opérationnel courant Afin de mieux refléter les performances opérationnelles courantes, le Groupe utilise un sous-total nommé «résultat opérationnel courant» qui exclut du résultat opérationnel les éléments (charges ou produits) non courants qui, par nature, ont un degré de prévisibilité insuffisant, compte tenu de leur caractère inhabituel, anormal ou peu fréquent et qui sont présentés en autres produits et autres charges. Le détail des éléments opérationnels non courants est présenté dans les principes comptables des comptes consolidés du Groupe. EBITDA L’EBITDA correspond au résultat opérationnel avant amortissements, dépréciations et pertes de valeur d’immobilisations corporelles et incorporelles. EBITDA courant L’EBITDA courant correspond au résultat opérationnel courant avant amortissements, dépréciations et pertes de valeur d’immobilisations corporelles et incorporelles courants. Le détail des éléments opérationnels non courants est présenté dans les principes comptables des comptes consolidés du Groupe. Free cash-flow des opérations Le free cash-flow des opérations correspond au flux net de trésorerie provenant des activités opérationnelles et des activités d’investissement après neutralisation de l’impôt payé. Free cash-flow courant des opérations Le free cash-flow courant des opérations correspond au cash-flow des opérations en excluant les éléments non courants liés aux activités opérationnelles et aux activités d’investissements. Le détail des éléments opérationnels non courants est présenté dans les principes comptables des comptes consolidés du Groupe. Dette nette La dette nette comprend les emprunts et dettes financières long terme, les emprunts et concours bancaires (part à moins d’un an) qui incluent la dette d’affacturage, les découverts bancaires sous déduction de la trésorerie et équivalent de trésorerie. La dette nette inclut également la dette financière des contrats de location financement. Carnet de commandes Le carnet de commandes correspond à l’en-cours de commandes fermes communiquées par les donneurs d’ordres et non encore constatés en chiffre d’affaires. Compte de résultat simplifié (Données auditées – en M€) 2018 S1 2019 S1 2019 2019 Chiffre d’affaires 659,2 371,7 341,4 713,1 dont Aérostructures 399,1 224,2 205,3 429,5 dont Systèmes d’Interconnexion 276,8 157,4 146,0 303,4 dont Élimination des ventes intersectorielles -16,6 -9,9 -10,0 -19,9 EBITDA courant* 54,5 28,1 19,5 47,6 dont Aérostructures 18,8 16,2 10,6 26,8 dont Systèmes d’Interconnexion 35,6 11,9 8,9 20,8 Résultat opérationnel courant 28,0 10,8 1,0 11,8 dont Aérostructures 6,6 8,7 2,1 10,8 dont Systèmes d’Interconnexion 21,2 2,1 -1,1 1,1 Éléments non récurrents -23,1 -7,9 -13,6 -21,4 dont impact de la fin du programme A380 -12,6 - - - dont autres éléments non récurrents -10,5 -7,9 -13,6 -21,4 Résultat opérationnel 4,9 2,9 -12,5 -9,6 Coût net des capitaux empruntés -4,5 -2,7 -2,6 -5,3 Autres produits financiers / (charges) 9,4 -5,2 -6,9 -12,1 Résultat financier 4,9 -7,9 -9,5 -17,4 Impôt sur les bénéfices -3,8 -1,0 -4.9 -5,9 Résultat net 6,0 -5,9 -27,0 -32,9 * L’EBITDA courant correspond au résultat opérationnel courant avant amortissements, dépréciations et pertes de valeur d’immobilisations corporelles et incorporelles courants. Le détail des éléments opérationnels non courants est présenté dans les principes comptables des comptes consolidés du Groupe Bilan simplifié ACTIF (Données auditées – en milliers d’€) 31 déc. 2019 31 déc 2018 Immobilisations incorporelles 77 799 91 525 Immobilisations corporelles 173 043 100 610 Autres actifs financiers 3 698 3 695 Actifs d’impôts différés 10 279 20 433 Instruments financiers dérivés 1 020 3 332 Autres immobilisations 168 157 TOTAL IMMOBILISATIONS 266 007 219 752 Stocks 179 757 180 142 Comptes clients 157 839 193 308 Créances fiscales 16 003 19 659 Instruments financiers dérivés 1 897 5 261 Autres actifs courants 2 232 1 550 Trésorerie et équivalents de trésorerie 33 790 112 216 TOTAL ACTIFS COURANTS 391 518 512 136 TOTAL ACTIF 657 525 731 889 PASSIF (Données auditées – en milliers d’€) 31 déc. 2019 31 dec 2018 Capital social 189 637 189 490 Primes d’émission 213 658 215 008 Actions propres -1 842 1 587 Autres réserves -147 486 -140 108 Couvertures de flux de trésorerie futurs par produits dérivés -21 883 -9 424 Résultat net du groupe -32 864 6 013 FONDS PROPRES PART DU GROUPE 199 220 262 565 PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE 0 0 TOTAL FONDS PROPRES 199 220 262 565 Emprunts et dettes financières 98 190 55 510 Avances remboursables 22 824 24 332 Avantages du personnel 20 400 17 495 Provisions à long terme 8 876 9 488 Passifs d’impôts différés 12 30 Instruments financiers dérivés 8 205 21 035 Autres passifs non courants 4 638 4 602 TOTAL PASSIFS NON COURANTS 163 146 132 492 Emprunts et dettes financières (à moins d’1 an) 51 366 81 153 Avances remboursables 2 634 2 575 Provisions à court terme 1 997 3 267 Comptes fournisseurs 146 292 180 291 Passifs d’impôts exigibles 1 918 3 132 Engagements contractuels 43 609 54 137 Autres passifs courants 4 055 2 690 Instruments financiers dérivés 43 288 9 588 TOTAL PASSIFS COURANTS 295 159 336 832 TOTAL PASSIF 458 305 469 323 TOTAL DU BILAN 657 525 731 889 Tableau des flux de trésorerie simplifié (Données auditées – en milliers d’€) 31 déc. 2019 31 déc. 2018 Résultat net de la période -32 864 6 013 Ajustements au titre des activités non monétaires : Amortissements et provisions 34 578 42 022 Accroissements/amoindrissements de valeur 7 623 6 349 Plus-/(moins-)values nettes sur cessions d’actifs -1 342 -9 943 Charges et produits calculés liés aux paiements en actions 1 528 -33 791 FLUX DE TRÉSORERIE APRÈS COÛT DES CAPITAUX EMPRUNTÉS ET IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES 9 522 14 583 Impôt sur les bénéfices 5 892 3 798 Charges d’intérêts 5 265 4 520 FLUX DE TRÉSORERIE AVANT COÛT DES CAPITAUX EMPRUNTÉS ET IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES 20 679 22 900 Variation des stocks nets des provisions 757 -19 357 Variation des comptes clients et créances rattachées nets des provisions 39 781 -40 177 Variation des comptes fournisseurs et dettes rattachées -32 329 19 345 Impôt sur les bénéfices payé -5 707 -5 001 FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DE L’EXPLOITATION 23 182 -22 290 Achats d’immobilisations corporelles et incorporelles (y compris variation des dettes envers les fournisseurs d’immobilisations) 378 0 Achats d’actifs financiers -58 714 -30 787 Augmentation (diminution) des prêts et avances accordés 0 -353 Produits de cession sur immobilisations corporelles et incorporelles -215 248 Dividendes reçus 2 344 12 987 Achats d’immobilisations corporelles et incorporelles (y compris variation des dettes envers les fournisseurs d’immobilisations) 4 4 FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT -56 203 -17 901 Produit de l’émission d’actions -1 203 30 Achats ou cessions d’actions propres -3 429 -45 Produit d’emprunts 10 000 12 674 Remboursements d’emprunts 0 -1 660 Intérêts payés sur dettes financières -5 082 0 Dividendes payés -5 563 -4 523 Flux de trésorerie provenant d’avances remboursables 0 0 Autres flux de trésorerie provenant des activités de financement -1 448 547 Produit de l’émission d’actions -34 343 -519 FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT -41 068 6 504 Incidence des variations de change -253 -110 Autres changements sans impact sur la trésorerie 0 0 AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE -74 342 -33 798 Solde d’ouverture de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 108 103 141 901 Solde de clôture de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 33 762 108 103 Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200309005895/fr/

