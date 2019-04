Latécoère : confirme ses perspectives sur l'année 2019

17/04/2019 | 18:38

Le chiffre d'affaires est en croissance de 16,8% à 182,6 ME au premier trimestre 2019 (12,8% à taux de change constants).



La chiffre d'affaires de l'activité Aérostructures est en hausse de +13,3% à 102,1 ME à taux de change constants (+17,6% en données publiées). ' Il est soutenu par la hausse des contributions des volumes de programmes Boeing, notamment des appareils B787 et B777F ' précise la direction.



La branche Systèmes d'Interconnexion poursuit son accélération au premier trimestre 2019 avec un chiffre d'affaires de 80,5 ME (+12,3% à taux de change constants et +15,8% en données publiées).



' En 2019, le Groupe devrait délivrer une croissance organique significative de son chiffre d'affaires hors effets de change et mettre en oeuvre des investissements importants pour finaliser le plan Transformation 2020. Le Groupe générera une marge opérationnelle récurrente positive et un free cash-flow des opérations négatif après capex '.



