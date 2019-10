Latécoère : deux partenariats pour la technologie LiFi

28/10/2019 | 15:45

Latécoère annonce le passage à l'industrialisation de sa technologie LiFi, grâce à un memorandum d'entente 1 avec Signify sur sa technologie Trulifi, et un MoU avec Huneed Technologies, sur l'électronique et les logiciels de partage de données.



'S'associer à deux leaders dans leurs secteurs respectifs ouvrira de nouveaux horizons et de nouvelles opportunités au LiFi de Latécoère, afin que son utilisation se généralise dans les cabines d'avions', déclare Yannick Assouad, directeur général de Latécoère.



Le LiFi permet une expérience de connectivité à bord d'un avion supérieure en termes de bande passante, de latence et de stabilité. Il permet aussi de réduire le câblage et, associé à une infrastructure mise à niveau, réduira le poids et la consommation en carburant de l'avion.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.