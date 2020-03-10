Latécoère : table sur un free cash-flow opérationnel positif en 2020

PARIS, 10 mars (Reuters) - Latécoère a annoncé
mardi par voie de communiqué :
* LATÉCOÈRE - PERTE NETTE ANNUELLE DE 32,9 MILLIONS
* LATÉCOÈRE - CA ANNUEL EN HAUSSE DE 7% À 713,1 MLNS
* LATÉCOÈRE ANTICIPE POUR 2020 UNE BAISSE DE SON CA DE PRÈS
DE 5%
À TAUX DE CHANGES CONSTANTS
* LATÉCOÈRE ANNONCE QU'IL DEVRAIT GÉNÉRER UN FREE CASH-FLOW
OPÉRATIONNEL POSITIF EN 2020
* LATÉCOÈRE PRÉVIENT QUE SES ANTICIPATIONS NE TIENNENT PAS
COMPTE
DE L'IMPACT QUE POURRAIT AVOIR LA CRISE SANITAIRE DU CORONAVIRUS
SI ELLE SE TRANSFORME EN PANDÉMIE MONDIALE
(Rédaction de Paris)