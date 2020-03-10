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Latécoère : table sur un free cash-flow opérationnel positif en 2020

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10/03/2020 | 07:17

PARIS, 10 mars (Reuters) - Latécoère a annoncé mardi par voie de communiqué :

* LATÉCOÈRE - PERTE NETTE ANNUELLE DE 32,9 MILLIONS

* LATÉCOÈRE - CA ANNUEL EN HAUSSE DE 7% À 713,1 MLNS

* LATÉCOÈRE ANTICIPE POUR 2020 UNE BAISSE DE SON CA DE PRÈS DE 5% À TAUX DE CHANGES CONSTANTS

* LATÉCOÈRE ANNONCE QU'IL DEVRAIT GÉNÉRER UN FREE CASH-FLOW OPÉRATIONNEL POSITIF EN 2020

* LATÉCOÈRE PRÉVIENT QUE SES ANTICIPATIONS NE TIENNENT PAS COMPTE DE L'IMPACT QUE POURRAIT AVOIR LA CRISE SANITAIRE DU CORONAVIRUS SI ELLE SE TRANSFORME EN PANDÉMIE MONDIALE (Rédaction de Paris)

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Données financières (EUR)
CA 2020 679 M
EBIT 2020 22,8 M
Résultat net 2020 17,3 M
Dette 2020 74,9 M
Rendement 2020 0,83%
PER 2020 15,5x
PER 2021 11,5x
VE / CA2020 0,50x
VE / CA2021 0,44x
Capitalisation 264 M
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Latécoère : Graphique analyse technique Latécoère | Zone bourse
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Dernier Cours de Cloture 2,82  €
Ecart / Objectif Haut 56,0%
Ecart / Objectif Moyen 33,9%
Ecart / Objectif Bas 18,8%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
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Pierre Gadonneix Chairman
Thierry Mootz Chief Operating Officer
Michel Abaza Finance Director
Claire Dreyfus-Cloarec Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
LATÉCOÈRE-22.31%302
SAFRAN-21.90%52 187
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