Latécoère : un concert est sorti du capital

01/07/2019 | 13:04

Le concert composé des fonds gérés ou conseillés par des affiliés d'Apollo Global Management, des fonds gérés ou conseillés par Monarch Master Funding Sàrl et de CVi Partners, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 26 juin, les seuils de 25%, 20%, 15%, 10% et 5% du capital et des droits de vote de Latécoère et ne plus détenir aucune action de l'équipementier aéronautique.



Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Latécoère hors marché. À cette occasion, les fonds Apollo et les fonds Monarch ont déclaré chacun avoir franchi individuellement en baisse, les seuils de 10% et 5% du capital et des droits de vote de Latécoère.



