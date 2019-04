Latécoère : une nouvelle ère, et un intérêt spéculatif ?

02/04/2019 | 15:39

L'annonce d'un changement d'importance à son tour de table propulsait l'action de l'équipementier aéronautique Latécoère en hausse de 8% ce midi à la Bourse de Paris. Un nouvel actionnaire financier, Searchlight Capital, va en remplacer d'autres dans des conditions favorables, puisque le prix de revient du nouvel entrant est de 3,85 euros action. Soit une prime de plus de 20% par rapport à celui de la veille au soir.



En effet, ce matin, la société a annoncé que le fonds new-yorkais Searchlight Capital Partners allait 'prendre la place' d'Apollo Global Management, de Monarch Master et de CVi Partners, qui ensemble vont céder au premier cité quelque 26% du capital.



Rappelons qu'Apollo et Monarch étaient arrivés en 2015 à l'occasion de la recapitalisation du groupe, et qu'ils bénéficient de trois fauteuils au conseil d'administration de Latécoère que Searchlight devrait reprendre.



Latécoère indique qu'il 'accueille favorablement ce projet d'opération, à l'occasion duquel Searchlight a affiché son soutien à la stratégie proposée par le management et approuvée par le conseil d'administration', un bon point pour la direction.



En somme, les fonds qui ont accompagné le 'retournement' de Latécoère, dont les comptes sont revenus dans le vert, font place à un autre investisseur plus classique qui semble croire au dossier. Certes, l'encours sous gestion de Searchlight est de l'ordre de deux milliards de dollars alors que son investissement dans Latécoère se limite à une centaine de millions : il ne s'agit donc, pour le fonds new-yorkais, d'un placement parmi d'autres.



Cela étant, le prix de revient de Searchlight est de 3,85 euros par action Latécoère, soit nettement plus que les 3,13 euros auxquels le titre a terminé hier soir. Searchlight semble donc persuadé du potentiel du dossier. Il n'est pas le seul : de quelques centimes en 2018, le bénéfice par action Latécoère devrait passer selon le consensus à 0,16 euro cette année avant 0,32 euro en 2020.



Notons que le prix d'entrée de Searchlight correspondrait à un PER 2020 de l'ordre de 12 fois, ce qui n'est pas délirant, surtout si le retournement de Latécoère faisait comme prévu place à une franche reprise.



Au passage, le bureau d'études Oddo BHF souligne que Searchlight s'est engagé à verser un complément de prix aux trois fonds vendeurs s'il lançait une OPA à un prix supérieur à 3,85 euros dans les 12 mois qui viennent.



Et les spécialistes d'ajouter : 'Nous pensons que Searchlight pourra soit favoriser le déploiement de Latécoère sur le marché américain, soit permettre un adossement à un acteur américain de taille plus importante. Pour rappel, Latécoère a créé en début d'année un comité ad hoc composé d'administrateurs indépendants qui a pour mission d'évaluer l'ensemble des opportunités de développement externe', souligne une note. A l'achat sur le dossier, Oddo BHF vise 4,1 euros.



A suivre sur l'agenda de Latécoère : le chiffre d'affaires du 1er trimestre, attendu le 17 avril.



