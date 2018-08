Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ADVANCED MICRO DEVICES 5.34% 25.26 133.27% LATTICE SEMICONDUCTOR CORP -0.79% 7.55 31.66%

Le fabricant de semi-conducteurs Lattice Semiconductor a annoncé la nomination de Jim Anderson au poste de PDG, à partir du 4 septembre. Le nouveau venu dispose de plus de 20 ans d’expérience dans le secteur. Il était auparavant chez AMD au poste de senior vice-président et patron de la division « Computing and Graphics ».