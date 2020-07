Lattice Semiconductor : tiendra une téléconférence sur ses résultats du deuxième trimestre 2020

Lattice Semiconductor Corporation (NASDAQ : LSCC), leader des solutions programmables à faible puissance, a annoncé qu’il tiendra sa téléconférence sur les résultats du deuxième trimestre 2020 le mardi 28 juillet 2020. Jim Anderson, président-directeur général, et Sherri Luther, directrice financière, discuteront des résultats financiers et des perspectives commerciales de Lattice Semiconductor.

Le numéro à composer pour écouter l’appel audio en direct, le mardi 28 juillet 2020 à partir de 17 h, heure de l’Est, est le 1-888-684-5603, ou le 1-918-398-4852, en indiquant le numéro d’identification de la conférence, suivant : 1694084. Une webdiffusion en direct de la téléconférence sera également disponible dans la section dédiée aux relations avec les investisseurs, sur www.latticesemi.com.

À propos de Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ : LSCC) est le leader des solutions programmables à faible puissance. Nous résolvons les problèmes des clients sur l’ensemble du réseau, de l’Edge au Cloud, sur les marchés en pleine croissance des communications, de l’informatique, industriel, de l’automobile, et de la consommation. Notre technologie, nos relations de longue date et notre engagement envers une assistance de niveau international permettent à nos clients de mettre sur le marché rapidement et facilement leurs innovations afin de créer un monde intelligent, sécurisé et connecté. Pour en savoir plus sur Lattice, rendez-vous sur www.latticesemi.com. Vous pouvez également nous suivre via LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, WeChat, Weibo ou Youku.

