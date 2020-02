Laura Ashley Holdings plc : on se raccroche à la stratégie de redressement

C'est une tendance sectorielle, les détaillants britanniques connaissent de grandes difficultés depuis quelques années. "Nous avons vu une combinaison de facteurs affecter nos résultats, allant de l'augmentation des coûts largement due à l'incertitude liée au Brexit, aux salaires minimums et à la hausse des taux d'intérêt des entreprises", a déclaré le président Andrew Khoo.

L'entreprise a toutefois déclaré qu'elle avait commencé à mettre en œuvre les recommandations provenant d'une étude stratégique qu'elle a réalisé l'année dernière. "L'équipe de direction est encouragée par les premiers signes de la stratégie de redressement", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

Laura Ashley a enregistré une perte avant impôts de 4 millions de livres au cours du second semestre, contre 1,5 million de livres un an plus tôt. Le détaillant a également connu un redressement, et a déclaré jeudi que la directrice de l'exploitation, Katharine Poulter, dont la promotion au poste de PDG a été annoncée le mois dernier, prendra la relève avec effet immédiat.

La société, dont les ventes sont restées stables pendant les sept premières semaines de l'année a également déclaré qu'elle explorait de nouvelles possibilités d'expansion internationale, en particulier en Asie.

Le titre gagne tout de même 23%, sur fond d'optimisme.