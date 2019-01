Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Selon une source de marché, Oddo BHF a relevé sa recommandation sur Laurent Perrier de Neutre à Achat et revu à la hausse son objectif de cours de 94 à 106 euros à l'occasion de son Forum 2019. Le broker pense que le profil haut de gamme du groupe est plus adapté au contexte du marché actuel du champagne, plus premium et internationalisé. Certes il y a des risques à court terme liés au Brexit notamment, mais le groupe a démontré jusqu'à présent une meilleure résistance sur le marché britannique.