Laurent-Perrier : Oddo confirme son conseil

02/12/2019 | 11:31

Suite à une réunion d'analystes, Oddo indique que la stratégie de valeur et d'internationalisation renforce la résilience du groupe dans un contexte incertain.



Le bureau d'analyses estime que le mix prix est solide compensant la baisse des volumes au 1er semestre.



' Le S1 n'est pas extrapolable au S2 en raison de l'évolution de mix/prix ' indique Oddo.



Les analystes confirment leur conseil à l'achat avec un objectif de cours de 102 E malgré les incertitudes à court terme.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.