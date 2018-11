LAURENT-PERRIER : Communiqué de mise à disposition du rapport semestriel 2018-2019

Laurent-Perrier

Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance

au capital de 22.594.271,80 euros

Siège Social : 32, avenue de Champagne

51150 Tours sur Marne

335 680 096 RCS Reims

COMMUNIQUE

Tours-sur-Marne, le 26 novembre 2018

Le Groupe Laurent-Perrier informe ses actionnaires que le rapport financier semestriel portant sur les comptes clos le 30 septembre 2018 est disponible :

- sur notre site internet : www.finance-groupelp.com

ou

- sur simple demande, dans les conditions légales et réglementaires.

Ce document a également été déposé à l'Autorité des Marchés (AMF) le 26 novembre 2018.

Laurent-Perrier est l'un des rares groupes familiaux de maisons de champagne cotés en Bourse, qui soient dédiés exclusivement au champagne et focalisés sur le haut de gamme. Il dispose d'un large portefeuille de produits renommés pour leur qualité, autour des marques Laurent-Perrier, Salon, Delamotte et Champagne de Castellane.

Code ISIN : FR 0006864484

Bloomberg : LPE FP

Reuters : LPER.PA

Laurent-Perrier appartient au compartiment B d'Euronext. Il entre dans la composition des

indices EnterNext© PEA-PME 150 et

Euronext® FAMILY BUSINESS.

Flore Steinmetz



Groupe Laurent-Perrier



Téléphone : +33 3 26 58 17 00

www.finance-groupelp.com

