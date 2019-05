LAURENT PERRIER : Gilbert Dupont a relevé son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Gilbert Dupont a relevé son objectif de cours de 106,7 à 107,2 euros et confirmé sa recommandation Accumuler après une réunion tenue à l’occasion de la publication des résultatsannuels. Les fondamentaux du groupe s’avèrent solides et la stratégie vertueuse dans un contexte de marché toujours mitigé du fait de l’absence de visibilité sur ses 2 principaux marchés (France et UK représentent 60% du marché, 53% pour le groupe) qui constitue surtout pour Laurent Perrier un facteur limitant dans l’extériorisation de sa politique de valeur, a souligné le broker.