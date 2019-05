LAURENT PERRIER : Gilbert Dupont vigilant mais positif

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Gilbert Dupont a confirmé sa recommandation Accumuler et son objectif de cours de 106,7 euros sur Laurent Perrier après la publication de résultats 2018/19 en ligne avec les attentes, témoignant d’une croissance solide portée par la stratégie de valorisation de ses marques. Le broker estime que les incertitudes pesant sur les deux grands marchés du champagne (France et Royaume-Uni) appellent à la vigilance.Dans ce contexte ajoute le bureau d'études, et conforté par la solidité de ses résultats annuels, le groupe devrait continuer de déployer sa stratégie de valeur en portant ses efforts d'investissements sur ses cuvées haut de gamme et sur l'International.