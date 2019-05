Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Selon une source de marché, Oddo BHF a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 106 euros sur Laurent Perrier dans le sillage de résultats annuels globalement conformes à ses attentes et à celles du consensus. Le broker a jugé les perspectives du groupe prudentes et salué le cap mis sur la valeur.