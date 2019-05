.

Tours-sur-Marne, le 29 Mai 2019

Laurent-Perrier

Communiqué financier

Laurent-Perrier : progression de 3,7% des ventes de champagne

et de 6,2% du résultat opérationnel pour l’exercice 2018-2019.

Les comptes de l’exercice clos le 31 Mars 2019 ont été examinés par le Conseil de Surveillance, qui s’est tenu le 28 Mai 2019 sous la présidence de M. Maurice de Kervénoaël.

Principales données financières consolidées auditées

En millions d'Euros

Au 31 Mars 2019 2017-2018 2018-2019 Variation vs N-1 Variation vs N-1

hors effet de change (*) Ventes Champagne 225,7 234,1 +3,7% +3,7% Chiffre d'affaires Groupe 241,8 249,6 +3,2% +3,2% Résultat opérationnel 38,9 41,3 +6,2% +5,5% Marge opérationnelle %** 17,2% 17,6% +0,4 pt +0,3 pt Résultat net part du Groupe 20,6 23,1 +12,2% NC Bénéfice par action (en euros) 3,48 3,89 +0,41 NC Cash-flow opérationnel*** 14,7 M€ -2.2 M€ -16,9 M€ NC

* A taux de change N-1

** Marge calculée sur les ventes de champagne uniquement

*** Trésorerie générée par l’activité - investissements nets

1

Commentant les résultats annuels, M. Stéphane Dalyac, Président du Directoire, a déclaré : « Dans un marché en baisse en volume et un contexte toujours incertain, Laurent-Perrier enregistre une hausse de son chiffre d’affaires et une nouvelle amélioration de sa rentabilité, grâce notamment à un effet prix/mix toujours très positif, tout en continuant à investir davantage sur la notoriété de ses marques. S’appuyant toujours sur la qualité de ses champagnes, la force de ses marques, le dynamisme et la motivation de ses équipes, ainsi que sa capacité à innover, le Groupe réaffirme sa volonté de garder le cap de sa stratégie de croissance».

Evolution du chiffre d’affaires

Dans un contexte de marché en recul de -1,3% en volume sur douze mois glissants à fin Mars 2019, le chiffre d’affaires relatif aux ventes de champagne atteint 234,1 millions d’euros à taux de change courants, soit une variation de +3,7% par rapport à l’exercice précédent. Hors effet de change, il est de 234,0 millions d’euros.

Cette performance est notamment liée à un effet prix/mix solide de +3,8%.

Conformément à la stratégie de valeur du Groupe mise en place depuis plusieurs années, la marque Laurent-Perrier continue à renforcer ses positions, avec une part du chiffre d’affaires à l’international toujours en progression, et une nouvelle amélioration de la contribution des cuvées haut de gamme aux ventes.

Evolution du résultat

Le résultat opérationnel, à taux de change courants, atteint 41,3 millions d’euros, en progression de +6,2%. Hors effet de change, il s’établit à 41,0 millions d’euros, soit une variation de +5,5%.

La marge opérationnelle progresse, en données publiées, de +0,4 point par rapport à l’année précédente, à 17,6%. A taux de change constants, elle s’établit à 17,5%, soit une amélioration de +0,3 point.

Le résultat financier, n’étant plus impacté par les conséquences de dénouement de swaps constatées lors de l’exercice précédent, s’améliore de 1,1 million d’euros.

Le résultat net part du Groupe atteint pour sa part 23,1 millions d’euros, en données publiées, en croissance de 12,2%. Il représente 9,8% du chiffre d’affaires relatif aux ventes de champagne, contre 9,1% l’an dernier.

Le cash-flow opérationnel de l’exercice est exceptionnellement négatif, à -2,2 millions d’euros, en raison essentiellement du niveau remarquable de la vendange 2018, ainsi que du phasage du plan pluriannuel d’investissements, et ce malgré une amélioration de la capacité d’autofinancement de 2,2 millions d’euros.

Perspectives 2019/2020

Dans un contexte économique et monétaire qui reste difficile, où les incertitudes, liées notamment au Brexit et au marché français, demeurent et appellent à beaucoup de prudence, Laurent-Perrier maintiendra le cap de sa stratégie de valeur, conformément à ses orientations stratégiques annoncées depuis plusieurs années. Le Groupe entend continuer à consolider son plan de croissance et de rentabilité, en faisant porter ses efforts sur sa marque phare Laurent‑Perrier, sur ses cuvées haut de gamme et les marchés à l’international, tout en s’appuyant sur la qualité reconnue de ses champagnes, sur l’innovation et sur une structure financière toujours très solide.

Laurent-Perrier est l’un des rares groupes familiaux de maisons de champagne cotés en Bourse, qui soit dédié exclusivement au champagne et focalisé sur le haut de gamme. Il dispose d’un large portefeuille de produits renommés pour leur qualité, autour des marques Laurent-Perrier, Salon, Delamotte et Champagne de Castellane.

Code ISIN : FR 0006864484

Bloomberg : LPE FP

Reuters : LPER.PA

Laurent-Perrier appartient au compartiment B d’Euronext. Il entre dans la composition des

indices EnterNext© PEA-PME 150 et

Euronext® FAMILY BUSINESS.

Patrice KIRSCH



Groupe Laurent-Perrier



Téléphone : +33 3 26 58 91 22



Didier MONCEAUX



Groupe Laurent-Perrier



Téléphone : +33 3 26 58 91 22





L’ensemble des données financières de l’exercice 2018-2019 sera prochainement publié sur le site financier du Groupe Laurent-Perrier :

www.finance-groupelp.com



Annexes

Analyse du chiffre d’affaires champagne

Groupe 2018-2019

1er avril – 31 Mars Chiffre d’affaires (M€) 234,1 Variation / N-1 en % +3,7% Dont Effet Volume - 0,1% Effet Prix / Mix +3,8% Effet de Change + 0,0%

Eléments du bilan consolidé

Groupe - en M€ 2017-2018 2018-2019 Fonds propres 408,5 422,9 Endettement Net 278,0 285,8 Stocks 518,3 537,2

Agenda financier

Assemblée Générale 10 Juillet 2019

Résultats semestriels 2019-2020 Fin Novembre 2019 (à confirmer)

