LAURENT PERRIER : affiche sa résistance dans un environnement tourmenté

Laurent-Perrier a dévoilé des résultats semestriels en progression malgré un environnement plus difficile. La Maison champenoise continue de bénéficier d'un effet prix/mix toujours très positif (ce sont les bouteilles les plus rentables, comme le rosé, qui se vendent le plus) et au soutien de ses marques. Au premier semestre clos le 30 septembre, le résultat net du groupe familial a progressé de 4,8% à 11 millions d'euros. Le résultat opérationnel a grimpé de 6% à 19,8 millions. Hors effet de change, la hausse atteint 4,1%. La marge est ressortie à 20%, en augmentation de 1,2 point.A taux de change constants, elle progresse de 0,9 point, à 19,7%.Les expéditions du marché du champagne sont en recul de 1,2% en volume à fin septembre 2019 sur douze mois glissants.Dans ce contexte, le chiffre d'affaires relatif aux ventes de champagne du groupe Laurent-Perrier s'établit à 99,1 millions d'euros à taux de change courants, soit une variation de –0,6% par rapport à l'exercice précédent. Hors effet de change il est de 98,8 millions d'euros.Conformément à la stratégie de valeur du groupe, la marque Laurent-Perrier maintient ses positions, avec un niveau de contribution des cuvées haut de gamme aux ventes et une part du chiffre d'affaires à l'export qui restent élevés et stables par rapport à l'exercice précédent.Cette performance est notamment liée au maintien des volumes de la marque Laurent-Perrier, à un effet prix/mix toujours très solide de +5,3% (hors effet de change) et ce malgré une baisse des volumes des autres marques.Laurent Perrier rappelle que les performances du premier semestre ne sont pas extrapolables au second, en raison de la forte saisonnalité de l'activité.Dans un contexte économique et géopolitique difficile, les incertitudes liées notamment au Brexit et au marché français demeurent, et appellent toujours à beaucoup de prudence.Laurent-Perrier maintiendra néanmoins le cap de sa stratégie de valeur et continuera à consolider son plan de croissance et de rentabilité, en s'appuyant sur ses cuvées haut de gamme, sur l'international et sur une structure financière solide.