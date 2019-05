LAURENT PERRIER : bon millésime grâce au haut de gamme

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Laurent Perrier progresse de 0,21% à 94,40 euros après sa publication de résultats annuels soutenus par le succès de ses cuvées haut de gamme (rosé, ultra-dry, Grand Siècle). Au titre de son exercice 2018/2019 clos fin mars, le groupe familial de maisons de champagne a réalisé un bénéfice net en hausse de 12,2% à 23,1 millions d'euros. Le résultat opérationnel, à taux de change courants, atteint 41,3 millions, en progression de 6,2%. Hors effet de change, il s’établit à 41 millions, soit une variation de 5,5%. A taux de change constant, la marge opérationnelle progresse de 0,3 point à 17,5%.Dans un contexte de marché en recul de 1,3% en volume sur douze mois glissants à fin mars 2019, le chiffre d'affaires relatif aux ventes de champagne atteint 234,1 millions d'euros à taux de change courants, soit une variation de +3,7%. Hors effet de change, il est de 234 millions d'euros.Cette performance est notamment liée à un effet prix/mix solide de +3,8%. Conformément à la stratégie de valeur du groupe mise en place depuis plusieurs années, la marque Laurent-Perrier continue à renforcer ses positions, avec une part du chiffre d'affaires à l'international toujours en progression, et une nouvelle amélioration de la contribution des cuvées haut de gamme aux ventes.Dans un contexte économique et monétaire qui reste difficile, où les incertitudes, liées notamment au Brexit et au marché français, demeurent et appellent à beaucoup de prudence, Laurent-Perrier maintiendra le cap de sa stratégie de valeur.Le groupe entend continuer à consolider son plan de croissance et de rentabilité, en faisant porter ses efforts sur sa marque phare Laurent-Perrier, sur ses cuvées haut de gamme et les marchés à l'international, tout en s'appuyant sur la qualité reconnue de ses champagnes, sur l'innovation et sur une structure financière toujours très solide.Oddo BHF et Gilbert Dupont ont salué une publication conforme à leurs attentes.Oddo BHF a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 106 euros sur le titre.Gilbert Dupont a maintenu sa recommandation Accumuler et son objectif de cours de 106,7 euros.Le courtier apprécie une croissance solide portée par la stratégie de valorisation de ses marques. Le broker estime toutefois que les incertitudes pesant sur les deux grands marchés du champagne (France et Royaume-Uni) appellent à la vigilance.