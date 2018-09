Laurent-Perrier : Nomination de Philippe-Loïc Jacob en qualité de censeur

Laurent-Perrier Tours-sur-Marne, le 21 septembre 2018

Communiqué financier

L'Assemblée Générale de Laurent-Perrier réunie le 21 septembre 2018 a décidé de nommer Philippe-Loïc Jacob en qualité de censeur. Grâce à son expérience professionnelle riche, il fera bénéficier le Conseil de Surveillance de son expertise en matière de développement international et d'économie circulaire.

Philippe-Loïc Jacob est le Président du Conseil d'Administration de Citeo.

Depuis son premier mandat, qui a débuté en septembre 2009, Philippe-Loic Jacob s'est engagé pour réduire l'impact environnemental des emballages. Il a initié le rapprochement avec Ecofolio, éco-organisme en charge de la gestion des papiers dans le but de répondre aux attentes des entreprises pour développer le recyclage avec une plus grande efficacité environnementale, économique et sociétale.

De nationalité franco-canadienne, Philippe-Loïc Jacob, 53 ans, diplômé de l'Ecole de Management de Lyon, débute sa carrière au sein du Groupe Danone en 1986 en Suède puis en Amérique du Nord au service de la marque Evian. Il occupe ensuite successivement les fonctions de Directeur à la Direction du Développement, Directeur Général de Aguas DANONE Mercosur, puis Directeur de la Stratégie et des Acquisitions du pôle Boissons. En 2002, il devient Directeur Délégué à la Présidence du Groupe Danone. De 2004 à 2009, Philippe-Loïc Jacob était Secrétaire Général du Groupe et avait été également nommé Secrétaire du Conseil d'Administration en 2007.

Depuis 2009, en plus de sa fonction de Président de Citeo, Philippe-Loïc Jacob est Vice-Président du Conseil d'EMLyon et il siège au Conseil d'Administration de sociétés de grande consommation en Argentine, en Uruguay, au Mexique, au Canada et au Moyen-Orient. Il est également membre du Conseil d'Administration de la Fondation Daniel et Nina Carasso, fondation privée du fondateur de Danone et mène dans ce cadre des actions caritatives dans le domaine de l'alimentation durable et de l'Art Citoyen.

Philippe-Loïc Jacob a été fait chevalier de l'Ordre du Mérite pour son action au service de l'économie française à l'étranger.

Cette nomination permettra à Laurent-Perrier de s'appuyer sur des compétences complémentaires afin d'accompagner les évolutions et le développement du Groupe.

Laurent-Perrier est l'un des rares groupes familiaux de maisons de champagne cotés en Bourse, qui soient dédiés exclusivement au champagne et focalisés sur le haut de gamme. Il dispose d'un large portefeuille de produits renommés pour leur qualité, autour des marques Laurent-Perrier, Salon, Delamotte et Champagne de Castellane.

Code ISIN : FR 0006864484

Bloomberg : LAUR FP

Reuters : LPER.PA Laurent-Perrier appartient au compartiment B

d'Euronext. Il entre dans la composition de

l'indice EnterNext© PEA-PME 150.



Flore Steinmetz

Groupe Laurent-Perrier

Téléphone : +33 3 26 58 91 22



www.finance-groupelp.com





This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: LAURENT-PERRIER via Globenewswire