Laurent-Perrier : Philippe-Loïc Jacob nommé censeur

21/09/2018 | 15:06

Le groupe Laurent-Perrier annonce ce jour que son assemblée générale, réunie aujourd'hui, a décidé de nommer Philippe-Loïc Jacob - président du conseil d'administration de Citeo et vice-président du conseil d'EMLyon - en qualité de censeur.



'Grâce à son expérience professionnelle riche, il fera bénéficier le Conseil de Surveillance de son expertise en matière de développement international et d'économie circulaire', commente le groupe familial de maisons de champagne.





