Laurent Perrier : Résultat opérationnel en hausse de 10,6% au S1

23 novembre (Reuters) - LAURENT-PERRIER A ANNONCE VENDREDI:

* UN CA EN HAUSSE DE 5,3% AU S1 A 99,7 MLNS D'EUROS

* UN RÉSULTAT OPÉRATIONNEL EN PROGRESSION DE 10,6% A 18,7 MLNS (+10,2% EN DONNÉES ORGANIQUES)

* LES PERFORMANCES DU PREMIER SEMESTRE NE SONT PAS EXTRAPOLABLES AU SECOND, EN RAISON DE LA FORTE SAISONNALITÉ DE L'ACTIVITÉ

* DANS UN CONTEXTE OU LES INCERTITUDES, LIÉES NOTAMMENT AU BREXIT, APPELLENT TOUJOURS À BEAUCOUP DE PRUDENCE, LAURENT-PERRIER MAINTIENDRA LE CAP DE SA STRATÉGIE DE VALEUR

* LAURENT PERRIER ENTEND CONTINUER À CONSOLIDER SON PLAN DE CROISSANCE ET DE RENTABILITÉ EN S'APPUYANT SUR SES CUVÉES HAUT DE GAMME ET L'INTERNATIONAL Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)