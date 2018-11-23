Laurent Perrier : Résultat opérationnel en hausse de 10,6% au S1

23 novembre (Reuters) - LAURENT-PERRIER A ANNONCE
VENDREDI:
* UN CA EN HAUSSE DE 5,3% AU S1 A 99,7 MLNS D'EUROS
* UN RÉSULTAT OPÉRATIONNEL EN PROGRESSION DE 10,6% A 18,7
MLNS (+10,2% EN DONNÉES ORGANIQUES)
* LES PERFORMANCES DU PREMIER SEMESTRE NE SONT PAS
EXTRAPOLABLES AU SECOND, EN RAISON DE LA FORTE SAISONNALITÉ DE
L'ACTIVITÉ
* DANS UN CONTEXTE OU LES INCERTITUDES, LIÉES NOTAMMENT AU
BREXIT, APPELLENT TOUJOURS À BEAUCOUP DE PRUDENCE,
LAURENT-PERRIER MAINTIENDRA LE CAP DE SA STRATÉGIE DE VALEUR
* LAURENT PERRIER ENTEND CONTINUER À CONSOLIDER SON PLAN DE
CROISSANCE ET DE RENTABILITÉ EN S'APPUYANT SUR SES CUVÉES HAUT
DE GAMME ET L'INTERNATIONAL
Pour plus de détails, cliquez sur
(Rédaction de Paris)