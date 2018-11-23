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LAURENT-PERRIER (LPE)
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Laurent Perrier : Résultat opérationnel en hausse de 10,6% au S1

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23/11/2018 | 07:16

23 novembre (Reuters) - LAURENT-PERRIER A ANNONCE VENDREDI:

* UN CA EN HAUSSE DE 5,3% AU S1 A 99,7 MLNS D'EUROS

* UN RÉSULTAT OPÉRATIONNEL EN PROGRESSION DE 10,6% A 18,7 MLNS (+10,2% EN DONNÉES ORGANIQUES)

* LES PERFORMANCES DU PREMIER SEMESTRE NE SONT PAS EXTRAPOLABLES AU SECOND, EN RAISON DE LA FORTE SAISONNALITÉ DE L'ACTIVITÉ

* DANS UN CONTEXTE OU LES INCERTITUDES, LIÉES NOTAMMENT AU BREXIT, APPELLENT TOUJOURS À BEAUCOUP DE PRUDENCE, LAURENT-PERRIER MAINTIENDRA LE CAP DE SA STRATÉGIE DE VALEUR

* LAURENT PERRIER ENTEND CONTINUER À CONSOLIDER SON PLAN DE CROISSANCE ET DE RENTABILITÉ EN S'APPUYANT SUR SES CUVÉES HAUT DE GAMME ET L'INTERNATIONAL Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

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Données financières (€)
CA 2019 236 M
EBIT 2019 42,6 M
Résultat net 2019 23,8 M
Dette 2019 257 M
Rendement 2019 1,17%
PER 2019 23,56
PER 2020 21,48
VE / CA 2019 3,47x
VE / CA 2020 3,33x
Capitalisation 564 M
Graphique LAURENT-PERRIER
Durée : Période :
Laurent-Perrier : Graphique analyse technique Laurent-Perrier | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique LAURENT-PERRIER
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreBaissièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 3
Objectif de cours Moyen 92,6 €
Ecart / Objectif Moyen -2,3%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Alexandra Pereyre de Nonancourt Co-Chief Executive Officer
Stéphanie Meneux de Nonancourt Co-Chief Executive Officer
Stephane Dalyac Chairman-Management Board
Maurice de Kervénoaël Chairman-Supervisory Board
Claude de Nonancourt Member-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
LAURENT-PERRIER11.63%643
CONSTELLATION BRANDS-15.03%37 271
WULIANGYE YIBIN CO., LTD.--.--%28 405
JIANGSU YANGHE BREWERY JSC LTD.--.--%20 788
LUZHOU LAOJIAO CO LTD--.--%8 520
TREASURY WINE ESTATES LTD-15.29%7 614
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