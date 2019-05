Laurent Perrier : hausse de 12,2% du résultat net à fin Mars

29/05/2019 | 09:55

Le chiffre d'affaires des ventes de champagne s'inscrit à 234,1 millions d'euros à fin Mars 2019 à taux de change courants, soit une variation de +3,7% par rapport à l'exercice précédent. Hors effet de change, il est de 234,0 millions d'euros. ' Cette performance est notamment liée à un effet prix/mix solide de +3,8% ' précise le groupe.



Le résultat opérationnel, à taux de change courants, ressort à 41,3 millions d'euros, en hausse de +6,2%. Hors effet de change, il s'établit à 41,0 millions d'euros (+5,5%).



La marge opérationnelle progresse, en données publiées, de +0,4 point par rapport à l'année précédente, à 17,6%. A taux de change constants, elle s'établit à 17,5%, soit une amélioration de +0,3 point.



Le résultat net part du Groupe atteint 23,1 millions d'euros, en données publiées, en croissance de 12,2%. Il représente 9,8% du chiffre d'affaires relatif aux ventes de champagne, contre 9,1% l'an dernier.



' Le Groupe entend continuer à consolider son plan de croissance et de rentabilité, en faisant porter ses efforts sur sa marque phare Laurent Perrier, sur ses cuvées haut de gamme et les marchés à l'international, tout en s'appuyant sur la qualité reconnue de ses champagnes, sur l'innovation et sur une structure financière toujours très solide ' indique la direction.



