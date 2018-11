Laurent-Perrier : hausse de 33% du résultat net semestriel

23/11/2018 | 07:42

Laurent-Perrier publie un résultat net part du groupe en croissance d'un tiers à 10,5 millions d'euros et une marge opérationnelle en amélioration de 0,9 point à 18,8% au titre du premier semestre 2018-19.



Dans un marché du champagne en recul de 1,9% en volume sur douze mois glissants à fin septembre, le chiffre d'affaires s'établit à 99,7 millions d'euros, en hausse de 5,3%. En données organiques (hors effet de change, et à structure comparable), il progresse de 5,5%.



'Les performances du premier semestre ne sont pas extrapolables au second', prévient le groupe de vins, qui 'entend continuer à consolider son plan de croissance et de rentabilité en s'appuyant sur ses cuvées haut de gamme et l'international'.



