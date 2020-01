Forums > Forum Laurent-Perrier

lpe Alex, d'après mes indicateurs, je pense quele titre LPE peut être mis en portefeuille malgré une valorisation normale .

A mon sens , il devrait monter jusqu'à 125 euros. qu'en penses-tu ?

A mon sens , il devrait monter jusqu'à 125 euros. qu'en penses-tu ?



MonaSo participe à cette discussion MonaSo - LPE Bonjour Nolwen,

Tu as des indicateurs? Tu as un logiciel d'Analyse Technique? INVESTIR ne le donne qu'à long terme objectif 110€. C'est pas beaucoup pour du long terme. Voir la réponse précédente MonaSo - Le PER 2008 dépasse 17 fois -------------------------

Je crois que le titre est à son prix.



A++





