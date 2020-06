Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Credit Suisse a entamé le suivi de Lazard avec une recommandation Neutre et un objectif de cours de 32 dollars. Le bureau d’études justifie son positionnement par sa vision prudente de la reprise du conseil financier mondial en 2020 et par des perspectives de croissance économique mondiale plus faibles, qui continueraient de peser sur les activités de gestion d'actifs de Lazard.