LAZARD : Matthieu Pigasse démissionne

Comme la presse le laissait entendre récemment, Lazard a annoncé dimanche que Matthieu Pigasse, Directeur général adjoint du conseil financier et Président Directeur Général de Lazard France, a démissionné. Sa démission prendra effet le 31 décembre 2019. Le groupe financier annoncera prochainement une nouvelle équipe de direction en France."Lazard a été ma maison pendant presque deux décennies. J'ai apprécié de travailler avec les meilleurs banquiers d'affaires et conseillers de l'industrie, ainsi qu'avec bon nombre des plus importants entreprises mondiales et États souverains ", a déclaré M. Pigasse. "J'ai hâte d'entamer un nouveau chapitre au-delà de la banque d'investissement dans un nouveau projet entrepreneurial."