LAZARD : résultats en net repli, mais pas autant que prévu

La banque d'affaires Lazard a dévoilé des résultats trimestriels meilleurs que prévu. Au troisième trimestre, le bénéfice net a chuté de 56% à 47 millions de dollars, soit 40 cents par action. Ajusté, le bénéfice par action est ressorti à 76 cents, ressortant au-dessus du consensus s’élevant 73 cents. Son revenu opérationnel a reculé de 3 % à 588 millions de dollars, dont 304 millions de dollars (stable) pour l’activité de conseil et 283 millions de dollars (-6 %) pour la gestion d’actifs. Le consensus est de 617,37 millions de dollars.Lazard a enregistré un recul de 3 % des actifs sous gestion, qui ont atteint en moyenne 234 milliards de dollars.Le groupe financier a fini le trimestre avec un encours en recul de 3 % par rapport à fin juin, à 231 milliards de dollars. Il a bénéficié d'un effet de marché positif de 2,2 milliards, qui a été plus que compensé par une décollecte de 4,4 milliards de dollars et un impact négatif de changes de 4,4 milliards de dollars.