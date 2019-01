09/01/2019 | 09:26

Portzamparc, le bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes, confirme ce matin son conseil d'achat sur l'action du volailler LDC après son point d'activité. Maintenu à 142 euros, l'objectif de cours augure d'un potentiel de hausse de 30%.



Les analystes estiment que les ventes du 3e trimestre 2018/2019 ont été conformes à leurs attentes, et soulignent la 'hausse des tonnages vendus de 8% (+ 0,9% à périmètre constant)'. 'La croissance organique a été alimentée par la progression des volumes (+0,7% à périmètre constant) et par les premiers effets des revalorisations tarifaires mises en oeuvre à compter du mois de novembre et destinées à faire face à la hausse des matières premières', relève la note, qui souligne aussi la confirmation des prévisions malgré les mouvements sociaux en France.



Et Portzamparc d'ajouter à l'appui de son conseil d'achat : 'LDC évolue sur le marché le plus porteur des aliments protéinés et dispose à l'heure actuelle de la meilleure dynamique commerciale de son secteur et plus globalement du secteur de l'agroalimentaire en France'. Sans oublier une trésorerie qui permet d'envisager des acquisitions.



Bref, 'la baisse de 35% du titre depuis son plus haut d'avril 2018 fait ressortir des ratios de valorisation particulièrement attractifs et offre un bon point d'entrée pour participer au développement du groupe', indiquent-ils encore.









