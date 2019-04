LDC : 'de plus en plus sous-valorisé', estime Portzamparc

05/04/2019 | 09:25

Portzamparc salue la publication du volailler LDC, dont les ventes annuelles supérieures aux attentes s'accompagnent de prévisions relevées. L'objectif de cours de 142 euros augure d'une potentiel de hausse de 35%.



En effet, l'exercice 2018/2019 clôturé fin février s'est terminé 'sur un CA du 4e trimestre (qui) ressort largement supérieur à notre attente', indique une note : 1,14 milliard d'euros (+ 4,7% à périmètre constant), contre une anticipation de 1,10 milliard (+ 2,7%). Et ce 'malgré les perturbations liées aux mouvements sociaux', salue le bet spécialiste des 'smidcaps'.



Le 'pricing power' du groupe détenant les marques Le Gaulois, Maître Coq, Loué ou encore Marie est l'une des explications, puisque les prix ont été relevés en novembre afin de compenser la hausse des matières premières. Sans oublier le dynamisme de l'activité Amont et l'international. Dans de contexte, LDC a révisé en hausse sa prévision de résultat opérationnel courant en vue des comptes 2018/2019 attendus le 22 mai.



'Cette publication marque le dynamisme des ventes du groupe en France malgré un environnement difficile mais aussi à l'étranger où le groupe rencontre un certain succès en Pologne ainsi qu'en Hongrie et en Allemagne au travers de l'acquisition de Tranzit', salue Portzamparc. Ainsi, 'le titre (...) apparaît de plus en plus sous-valorisé au regard de ses performances opérationnelles et de son potentiel de fusions & acquisitions', termine une note.







