LDC : toujours acheteur, Portzamparc vise 152 euros

05/07/2019 | 09:37

Portzamparc, le bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes, salue les annonces du volailler LDC, qui a présenté hier soir un point d'activité trimestriel bien orienté assorti d'une nouvelle acquisition. L'objectif de cours est ajusté de 150 à 152 euros, augurant ainsi d'un potentiel de hausse de plus du tiers.



Les analystes relèvent que ces ventes du 1er trimestre 2019/2020 sont supérieures à leurs attentes. Ce qui, dans la principale branche Volailles France, tient notamment 'aux hausses tarifaires consenties par les acteurs de la distribution fin 2018'.



En outre, LDC a aussi annoncé une acquisition, celle de la société belge Kiplama, soit 39 millions d'euros de CA en 2018 pour plus d'un million d'euros d'EBITDA.



'Suite à ce solide niveau d'activité et à l'intégration de l'acquisition de Kiplama, nous relevons légèrement nos prévisions et notre objectif de cours à 152 euros', indique un enote.









