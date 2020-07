A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le chiffre d’affaires de LDC au premier trimestre de l’exercice 2020-2021 (de mars 2020 à fin mai 2020) s’est élevé à 1,0742 milliard d'euros, en progression de 1,1%. A périmètre identique et taux de change constant, le chiffre d’affaires est en repli de 2% à 1,0407 milliard. Hors amont, le chiffre d'affaires du premier trimestre du pôle Volaille s'élève à 730,5 millions d'euros, en progression de 0,5% (+0,3% en volumes), avec l'intégration des activités Ramon depuis le 1er juin 2019 et de Luché Tradition Volailles à compter du 1er décembre 2019.A périmètre identique, le chiffre d'affaires est en baisse de 2% avec des tonnages commercialisés en baisse de 2,4%.Le chiffre d'affaires à l'international s'élève à 107,1 millions, en hausse de 10%.Le chiffre d'affaires du pôle Traiteurs ressort à 147 millions, en retrait de 6,2% (-0,7% en volumes). Pendant cette période de crise sanitaire, les plats cuisinés et snacking ainsi que ceux destinés à une consommation hors domicile ont reculé.Les ventes de produits surgelés et des autres familles de produits frais (pizzas, plats exotiques, pâte à dérouler) ont permis de contenir le repli de l'activité en volumes et expliquent l'évolution des ventes.LDC constate un mois de juin qui devrait confirmer un retour progressif vers une situation plus normalisée. Pour autant, la prudence reste de mise dans un environnement sanitaire et économique à visibilité réduite.Dans ce contexte, le groupe rappelle que ses objectifs financiers pour l'exercice 2020-2021 seront communiqués à l'occasion de l'annonce des résultats semestriels.