L D C : A suivre aujourd'hui

LDC annonce que ses actionnaires ont adopté à une très large majorité l’ensemble des résolutions de la compétence de l’Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire. A cette occasion, le groupe spécialisé dans les volailles a confirmé avoir reçu l’approbation des autorités de la concurrence allemande pour les acquisitions du groupe Tranzit en Hongrie (intégré au second semestre 2018-2019) et des sociétés Couthouis et Péridy en Vendée (intégrées au deuxième trimestre 2018-2019).Par ailleurs, LDC a évoqué la forte hausse du prix des céréales observée ces derniers mois qui impacte le prix de la volaille vivante chez les producteurs et entraîne une hausse significative des prix de revient, nécessitant des revalorisations tarifaires."L'acceptation de celles-ci conditionnera le niveau d'activité de l'exercice", explique le groupe, dans son communiqué.En fonction de l'évolution de ces éléments, LDC précisera ses objectifs pour l'exercice en cours lors de la publication des résultats du premier semestre 2018 - 2019.