L D C : LDC en repli après des prévisions prudentes

LDC abandonne 4,3% à 96,20 euros dans le sillage de résultats semestriels conformes aux attentes et de prévisions prudentes. Confronté à la hausse des matières premières, soit les graines données aux volailles, le groupe anticipe un léger retrait du résultat opérationnel courant au titre de son exercice 2018/2019, clos fin févier. Et encore a précisé le champion français du poulet sous vide, cet objectif est conditionné par la réussite des fêtes de fin d'année et l'obtention des revalorisations tarifaires complémentaires avec les grandes surfaces.LDC a donc dévoilé des résultats semestriels contrastés dans un contexte exigeant. Le fabricant de volailles s'est dit prêt à faire face à la hausse des matières premières. Sur les six premiers mois de son exercice 2018/2019, LDC a réalisé résultat net stable à 68,3 millions d'euros.Le résultat opérationnel s'élève à 91,1 millions, en baisse de 2,2% correspondant à une marge opérationnelle de 4,7%, contre 5% un an plus tôt. Le chiffre d'affaires s'élève à 1,942 milliard, en hausse de 4,9%. A périmètre identique, la croissance atteint 2,7%.Selon une source de marché, Oddo BHF a abaissé son objectif de cours sur le titre de 123 à 120 euros tout en réitérant sa recommandation Neutre après des résultats semestriels sans surprise.Le broker a réduit de 3% son estimation de bénéfice par action 2018/2019 et de 7% sa prévision pour 2019/2020 en raison d'un taux d'impôt sur les sociétés attendu plus élevé qu'estimé (fin du CICE).Les fondamentaux restent solides, souligne l'analyste. Grâce à ses fortes positions en volaille, le groupe devrait pouvoir compenser l'inflation de ses charges, poursuit-il.L'entrée en vigueur de la loi Alimentation limitant des promotions pourrait avoir un impact sur l'activité en 2019/2020, prévient le bureau d'études.