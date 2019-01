LDC : Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2018-2019 - En croissance sur...

Sablé-sur-Sarthe, le 8 janvier 2019

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018-2019

En croissance sur tous les pôles

Sablé-sur-Sarthe, le 8 janvier 2019 - Le Groupe LDC (FRFR0013204336 - LOUP) publie le chiffre d'affaires consolidé du 3ème trimestre 2018-2019 (du 1er septembre 2018 au 30 novembre 2018).

Le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de l'exercice 2018-2019 s'élève à3 Mds d'€ contre 2,8 Mds d'€ en hausse de 6,3% avec des volumes en progression de 4,8% par rapport à l'exercice 2017-2018. A périmètre identique et taux de change constant, le chiffre d'affaires ressort en progression de 2,9% à 2,9 Mds d'€, en croissance sur tous les pôles et les volumes commercialisés enregistrent une hausse de 1,1%.

Sur le 3ème trimestre, les ventes s'élèvent à 1 039,0 M€ en hausse de 8,8% en valeur et de 8,0% en volumes. A périmètre identique, les ventes progressent de 3,4% en valeur et de 0,9% en volumes.

Volaille : croissance conforme aux attentes, premiers effets des revalorisations tarifaires

Hors amont, les ventes à fin novembre 2018 du pôle Volaille s'élèvent à 2 125,8 M€. Cette progression de 5,7% intègre les activités de la Société Favreau au 1er mars 2018, les activités de produits élaborés reprises à Doux au 22 mai 2018 ainsi que celles des sociétés Couthouis et Péridy depuis le 1er juillet 2018. A périmètre identique, la hausse est de 2,6%. Les volumes vendus sont en croissance de 5,6% (+1,4% à périmètre identique). En incluant l'amont, le chiffre d'affaires du pôle Volaille France s'élève à 2 322,6 M€ en progression de 6,4%. A périmètre identique, hors contributions du Couvoir Perrot (acquis au 1er juillet 2017) et des activités Amont du Groupe Doux, les ventes en valeur progressent de +2,9%.

Au 3ème trimestre, le chiffre d'affaires Volaille hors amont est en hausse de 8,2% et de 7,8% en volumes. A périmètre identique, la progression en valeur est de 3,0% et de 0,7% en volumes. La croissance organique du pôle intègre les premiers effets des revalorisations tarifaires mises en œuvre à compter du mois de novembre et destinées à faire face à la hausse des matières premières.

International : croissance organique solide en Pologne et intégration de Tranzit en Hongrie

Les ventes sur les neuf premiers mois de l'exercice ont progressé de 12,7% à 212,4 M€ sous l'effet de la contribution de la Société Tranzit (acquise le 22 août 2018 et intégrée dans les comptes consolidés à partir du 1er septembre 2018) et des bonnes ventes de produits élaborés et de spécialités en Pologne. La haussedes volumes est de 3,1%. A périmètre identique et taux de change constant, le chiffre d'affaires évolue de 4,6% et les volumes affichent un repli de 2,7%, conséquence de l'évolution du mix-produits.

Sur le 3ème trimestre, les ventes en valeur progressent de 32,1% (8,9% à périmètre identique) tandis que les volumes enregistrent une hausse de 16,4% (-1,0% à périmètre identique). Cette progression importante des ventes s'explique par la contribution de la Société Tranzit et par une activité solide en Pologne.

Ces évolutions favorables s'inscriront positivement dans les résultats attendus du pôle en nette amélioration sur le second semestre de l'exercice par rapport à la première partie de l'année comme présenté par le Groupe à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels.

Traiteur : activités en progression

Sur le pôle Traiteur l'activité des neuf premiers mois progresse de 2,5% avec des volumes vendus en hausse de 2,2%. Le chiffre d'affaires à fin novembre atteint 446,1 M€ contre 435,0 M€ à période comparable grâce à la dynamique confirmée sur les produits à marque dans les activités Frais et aux prises de parts de marché en surgelé.

Sur le 3ème trimestre, les ventes s'élèvent à 158,4 M€ (+2,1%) avec des volumes en progression de 2,7%.

Ces progressions sont conformes aux objectifs fixés pour l'ensemble de l'exercice.

Perspectives

Malgré une fin d'année perturbée par les mouvements sociaux sur l'ensemble du territoire, le Groupe

confirme son objectif de résultat opérationnel courant en léger retrait sur l'ensemble de l'exercice.

Prochain rendez-vous :

Chiffre d'affaires annuel 2018-2019

Le 4 avril 2019 après Bourse

CONTACTS

Laurent Raimbault

Stéphane Ruiz / Benjamin Lehari

Directeur Administratif et Financier 02 43 62 70 00

Laurent.raimbault@ldc.fr

Directeur Associé / Consultant 01 56 88 11 11 sruiz@actifin.fr / blehari@actifin.fr

Presse

Jennifer Jullia 01 56 88 11 19 jjullia@actifin.fr

Investisseurs

Alexandre Commerot 01 56 88 11 18 acommerot@actifin.fr