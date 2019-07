LDC : Rapport Financier annuel 2018-2019

RAPPORT FINANCIER 2018/2019 L.D.C. S.A. au capital de 6 853 788,40 € à Directoire et Conseil de Surveillance Siège social Z.I. St-Laurent - CS 50925 72302 SABLE-SUR-SARTHE Cedex

S O M M A I R E Présentation du Groupe LDC Un peu d'histoire Des valeurs partagées depuis toujours Une vision et un projet en évolution avec les attentes de la société Les activités du Groupe L'organisation décentralisée, force de réactivité La création de valeur du Groupe Tendances et perspectives Responsabilité sociétale de l'entreprise. Le Groupe au cœur de son écosystème Un groupe soucieux depuis toujours de proposer des produits de qualité pour bien nourrir Un groupe ancré dans ses territoires pour mieux vivre ensemble Un groupe engagé depuis l'origine pour élever durablement Un groupe optimisant ses processus industriels pour respecter la terre Note méthodologique Rapport de l'organisme tiers indépendant Rapport financier annuel 2018/2019 Attestation du Président du Directoire Rapport de gestion Rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise Rapport du Directoire exposant les projets de résolution Comptes consolidés et annexe au 28/02/2019 Comptes sociaux et annexe au 28/02/2019 Assemblée Générale mixte du 22 août 2019 : texte des résolutions proposées Page 2 sur 204

1. Présentation du Groupe LDC 1.1. Un peu d'histoire Le Groupe LDC tire ses origines au début du siècle, 1909, avec le ramassage, par la famille Lambert, dans les fermes sarthoises des volailles vivantes pour ensuite les plumer. A partir de 1937, les volailles sont plumées et vidées. En 1968, le Groupe LDC est créé et devient une entreprise multifamiliale, née du rapprochement de familles concurrentes de la région : les familles Lambert, Dodard et Chancereul. L'activité du Groupe est alors l'achat et l'abattage de volailles, et notamment les volailles de Loué premier poulet fermier Label Rouge. Dès 1982, le Groupe fait le choix de la croissance externe pour couvrir les principales régions avicoles de France, Saône et Loire et Aquitaine et se lance dans la découpe avec sa marque Le Gaulois, qui impose dans son cahier des charges l'origine France des volailles, en sus de conditions d'élevage spécifiques dont notamment l'alimentation des animaux. A partir de 1987, le Groupe se diversifie, pour répondre aux attentes des consommateurs, avec les produits élaborés (cordons bleus et panés, confits) puis la charcuterie de volaille en 1989. L'année 1994 marque le début du pôle Traiteur avec l'acquisition de la Toque Angevine. Suivra ensuite par croissance externe, l'acquisition de plusieurs sociétés dont un acteur majeur sur le marché des plats cuisinés, frais et surgelés, Marie, en 2009. En 2001, l'entreprise se rapproche du Groupe Huttepain, partenaire historique, et intègre à son activité la filière Amont c'est-à-dire les métiers de l'alimentation animale, l'organisation de production, le stockage de céréales, l'accouvage et les œufs de consommation. Dès 2005, le Groupe cherche à reproduire à l'étranger son modèle : « vendre localement pour produire localement » et acquiert le groupe Drosed en Pologne. En 2009, le groupe Arrivé, avec sa marque Maître Coq, intègre à son tour le Groupe LDC. En 2015, pour reconquérir le marché français de la volaille occupé par l'import, le Groupe renforce sa présence en restauration hors domicile et dans les marchés de la transformation par la reprise au Groupe Avril de ses outils d'abattage et de transformation de volailles. Le Groupe est toujours dans une dynamique de croissance, les différentes acquisitions entérinées, en 2018, sont : à l'international ; la société Tranzit en Hongrie, spécialisée dans l'oie et le canard ; o en France la reprise partielle des activités du groupe Doux ;

o en France, l'acquisition des différentes sociétés spécialisées dans le canard, notamment. 1.2. Des valeurs partagées depuis toujours Le Groupe LDC s'appuie sur des valeurs fortes, communes dès l'origine, et qui s'enrichissent au fur et à mesure de la croissance du Groupe : le Travail ; nous aimons le travail bien fait, bien organisé, les actions concrètes qui permettent de régler les difficultés au quotidien par l'implication de l'encadrement et des salariés ; l' Innovation ; depuis toujours, nous créons, nous inventons dans tous les domaines : produits, technique,

social. Nous avons toujours le même objectif : améliorer les équilibres matière, la qualité et les conditions de travail ; la Responsabilité ; être responsable, c'est agir et décider dans l'intérêt de l'entreprise. C'est investir pour l'avenir, la sécurité et la santé de nos collaborateurs, ainsi que la pérennité du Groupe, tout en préservant l'environnement ; le Respect ; ce respect, c'est lui que nous avons notamment pour les clients, les salariés et les éleveurs. Respecter, c'est écouter, accepter l'erreur, privilégier le travail en équipe, fonder notre richesse sur nos différences et nos complémentarités ; Page 3 sur 204

la Performance ; être performant, c'est partager les bonnes pratiques et favoriser les démarches d'amélioration continue. C'est également promouvoir la culture du résultat, tout en acceptant la remise en cause ; la Simplicité ; l'humilité est un des fondements de cette simplicité caractéristique de notre Groupe. Il est également important pour chacun de rester accessible, d'aller à l'essentiel. Enfin être simple, c'est bien entendu avoir du bon sens. 1.3. Une vision et un projet en évolution avec les attentes de la société La vision du Groupe LDC repose sur une ambition forte - être un groupe qui développe de la valeur dans les territoires dans lesquels il est implanté. L'écoute des clients et de son écosystème a toujours fait partie intégrante de la stratégie du Groupe. Le Groupe LDC est un catalyseur auprès de ses filiales pour les encourager à proposer des produits toujours plus innovants, plus sains et plus durables. Le projet du Groupe LDC s'articule au travers de 3 axes fondamentaux : Bien nourrir les consommateurs avec des produits de qualité, accessibles, sains et respectueux de l'environnement, issus de filières responsables et qui contribuent au développement des territoires ; Satisfaire les besoins de nos clients en leur apportant durablement qualité, service, proximité et innovation ; Faire que les femmes et les hommes, qu'ils soient collaborateurs ou partenaires de la filière, se sentent bien au contact de l'entreprise en privilégiant écoute, respect et partage des performances. Le Groupe est en cours de renforcement de sa stratégie extra-financière portée au plus haut niveau du Groupe pour 2025, fruit de trois composantes : le projet, les valeurs et la vision ; o l'analyse de matérialité ;

o l'analyse des risques financiers et extra-financiers. L'objectif pour le Groupe a été d'identifier les enjeux et les risques prioritaires dans toute sa chaîne de valeur. 1.4. Les activités du Groupe Le Groupe LDC regroupe aujourd'hui de nombreuses expertises et savoir-faire présents tout au long de la filière : la maîtrise de la filière avicole amont avec l'organisation de la production au contact des éleveurs, les activités d'accouvage, de collecte de céréales, de fabrication d'aliments et de conditionnement d'œufs ; l'abattage, la découpe et la commercialisation de volaille (dans une proportion limitée d'autres viandes) ; o la fabrication de produits élaborés, de charcuterie de volaille et conserves ;

o l'activité de traiteur. Page 4 sur 204

Le Groupe LDC assoit sa présence à travers plusieurs marchés : la grande distribution (GMS) ; la restauration hors domicile (RHD) ; o l'industrie agroalimentaire (PAI) ;

o l'export. Le marché historique de la GMS est le plus développé, composé de plusieurs marques, vitrines reconnues auprès des consommateurs du fait de leur notoriété sur le marché. LOUE Le poulet de la Ferme LE GAULOIS La Volaille 100% Française MAITRE COQ Le Poulet sous toutes ses formes MARIE Le respect de la bonne cuisine TRADITION D'ASIE Le spécialiste de la cuisine asiatique au rayon frais D'autres marques font partie du groupe, telles que : Réghalal, Autour de Lise, Entracte, Canard passion, Le Janzé, … ainsi que des marques dédiées aux autres marchés de la RHD et des industriels telles que Poule et Toque. 1.5. L'Organisation décentralisée, force de réactivité Le Groupe est composé d'une multitude d'entreprises développant leur projet en autonomie et en cohérence avec la stratégie définie par le Groupe. Au fil de son histoire, le Groupe a développé des pôles par activité et par région pour accompagner sa croissance d'une organisation adaptée et de proximité, qui préserve la décentralisation. Le Groupe a ainsi polarisé son organisation autour de ses deux activités : Pour la Volaille, Le pôle Amont, 17 sites ;

Le pôle Volaille en France, qui est le cœur historique du métier du groupe par l'abattage, la préparation et la commercialisation de volailles, 48 sites de production et 7 plateformes de logistique. Ce pôle est lui-même subdivisé en 6 pôles : le pôle historique LDC, le pôle Bourgogne, Cailles Robin, SNV, Arrivé-Maître Coq et SBV ;

lui-même subdivisé en 6 pôles : le pôle historique LDC, le pôle Bourgogne, Cailles Robin, SNV, Arrivé-Maître Coq et SBV ; Le pôle International, 7 sites en Pologne, 3 sites en Hongrie et 2 sites en Espagne (le groupe est actionnaire minoritaire dans ce pays / cf note méthodologique). Pour le Traiteur Le pôle Traiteur, 14 sites et 1 plateforme logistique. Le siège regroupe des directions fonctionnelles qui accompagnent les filiales : : les ressources humaines, le contrôle de gestion, l'environnement, la filière Elaborés Europe, la filière International, la filière Volaille, l'informatique, la logistique, le marketing et les médias, la prévention, la qualité, la Recherche et le Développement (R&D), la santé et sécurité au travail, le technique et le développement durable. Au sein des pôles régionaux, les filiales développent de plus en plus des fonctions support de proximité. Page 5 sur 204

