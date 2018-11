LDC : Rapport financier semestriel au 31 août 2018

Rapport financier semestriel

Semestre clos le 31 août 2018

Nous vous présentons le rapport financier semestriel portant sur le semestre clos le 31 août 2018, établi conformément aux dispositions des articles L.451-1-2 III du Code monétaire et financier et 222-4 et suivants du Règlement Général de l'AMF.

Le présent rapport a été diffusé conformément aux dispositions de l'article 221-3 du règlement général de l'AMF. Il est disponible sur le site de notre société www.ldc.fr.

Sommaire

A - Attestation du responsable

B - Rapport semestriel d'activité

C - Comptes résumés consolidés du 1er semestre 2018/2019

D - Rapport des Commissaires aux comptes

A. - Attestation du Responsable

« J'atteste, à ma connaissance, que les comptes résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes semestriels et des principales transactions entre les parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. »

Le 15 novembre 2018

Denis LAMBERT Président du Directoire

B. - Rapport semestriel d'activité

Le Groupe LDC est un acteur majeur européen et spécialiste des produits frais de volaille, produits élaborés à base de volaille et produits traiteur.

Le Groupe a développé depuis son origine une stratégie d'innovation, de produits sous signe de qualité et privilégie une politique de marques fortes notamment Loué, Le Gaulois, Maître Coq et Marie.

Au 31 août 2018, le Groupe emploie sous contrat plus de 21 860 collaborateurs.

Les comptes semestriels au 31 août 2018 ont été arrêtés par le Directoire du 14 novembre 2018 et examinés par le Conseil de Surveillance en date du 15 novembre 2018.

Méthodes comptables

La note de l'annexe mentionne les règles et méthodes comptables appliquées dans les états financiers consolidés intermédiaires qui sont identiques à celles appliquées par le Groupe au 28 février 2018. Les nouvelles normes, amendements et interprétations applicables de manière obligatoire au 1er mars 2018 n'ont pas eu d'incidence sur les comptes semestriels du Groupe.

Activités et résultats semestriels

Volaille France

Hors amont, les ventes semestrielles du pôle Volaille s'élèvent à 1 393,1 M€. Cette progression de 4,4% intègre les activités de la Société Favreau au 1er mars 2018, les activités de produits élaborés reprises à Doux au 22 mai 2018 ainsi que les sociétés Couthouis et Péridy depuis le 1er juillet 2018. A périmètre identique, la hausse est de 2,4%. Les tonnages commercialisés sont en croissance de 4,5% (+1,8% à périmètre identique).

Le semestre a été marqué par la poursuite de la diversification des ventes sur les différents circuits de distribution du Groupe (RHD, clients industriels, etc…). A l'export, la croissance du semestre (+11 %) bénéficie de l'intégration des dernières acquisitions. La croissance organique du semestre est portée par les familles de découpes de volaille et de produits élaborés.

En intégrant l'amont, le pôle Volaille France affiche un chiffre d'affaires de 1 527,4 M€ en progression de 5,6% avec notamment l'acquisition du couvoir Perrot, la restructuration des activités Amont du Groupe Doux et une forte hausse des ventes d'œufs de consommation plein air, label et bio.

Le résultat opérationnel courant du pôle Volaille France intégrant l'Amont s'élève à

81,0 M€ en recul de 3,9 % correspondant à un taux de marge opérationnelle courante de 5,3 % contre 5,8 % au 1er semestre de l'exercice 2017-2018. Des performances contrastées sur certains circuits de distribution et des hausses de charges non répercutées expliquent l'essentiel de cette évolution.

Volaille International

Dans un contexte plus exigeant marqué par une hausse des prix du vif et une pression concurrentielle accrue, le chiffre d'affaires réalisé en Pologne progresse de 2,5% pour atteindre 126,9 M€ (-3,6% en volumes). Les ventes de produits élaborés continuent à bien se développer alors que les activités poulet entier standard sont toujours en repli.

Le résultat opérationnel courant du pôle International s'élève à 1,8 M€, affichant un taux de marge de 1,4% contre 3,1% à semestre comparable. Ce repli s'explique par l'augmentation des prix du vif et des décalages de ventes sur le second semestre de nos spécialités de volaille fortement contributives. Le retour à un bon niveau de performances est attendu dès le 2nd semestre.

Traiteur

Au 1er semestre, le chiffre d'affaires du pôle est en hausse de 2,8% avec des volumes vendus de +1,8%. Au semestre, les ventes s'élèvent à 287,6 M€ contre 279,7 M€ au 1er semestre 2017-2018. Les ventes de plats cuisinés à marque Marie continuent d'afficher une croissance solide. Le bon niveau d'activité de la gamme « surgelés » par rapport au marché contribue également à ce développement.

Le résultat opérationnel courant ressort à 8,2 M€ contre 5,0 M€ au premier semestre 2017-2018 et représente 2,9 % du chiffre d'affaires du pôle.

Cette performance s'explique par la bonne stratégie volontaire de développement des marques et du fond de rayon qui continue à porter ses fruits.

Groupe LDC

• Le chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2018-2019 du Groupe LDC (de mars 2018 à fin août 2018) s'élève à 1 942,0 M€ contre 1 850,5 M€ en hausse de 4,9% par rapport au 1er semestre de l'exercice 2017-2018. A périmètre identique, le chiffre d'affaires ressort en progression de 2,7% en croissance sur tous les pôles. Les volumes commercialisés sont en hausse de 3,1% (+1,2% à périmètre identique).

• Au total, le résultat opérationnel courant du Groupe ressort à 91,1 M€ contre 93,2 M€ sur le premier semestre 2017-2018 en repli de 2,3 %. La marge opérationnelle s'élève à 4,7% contre 5,0% sur le premier semestre 2017-2018. Le résultat net part du Groupe s'établit à 68,3 M€ comparable à celui du premier semestre de l'exercice précédent qui s'élevait à 68,5 M€.

• Les capitaux propres du Groupe s'élèvent à 1 207 M€. La capacité d'autofinancement du semestre s'élève à 132,1 M€ en progression de 2,2% pour une trésorerie nette de 99,6 M€. Cette situation financière solide permet au Groupe de poursuivre sa stratégie volontaire d'investissement industriel avec 200 M€ programmés sur l'exercice en cours et 190 M€ prévus en 2019-2020.

Perspectives

Sur le pôle Volaille France, afin de faire face à la hausse des matières premières, le

Groupe a d'ores et déjà obtenu des revalorisations tarifaires comprises entre 4% et 5% en moyenne, tous circuits de distribution confondus. Ces hausses seront effectives au cours du second semestre. Pour compenser l'impact total des hausses de charges et du prix de l'aliment, une revalorisation complémentaire de 3% à 4% sera nécessaire.

Pour répondre à la forte demande de volaille française, le Groupe annonce l'entrée en négociation exclusive avec la Société Ramon (68 M€ de chiffre d'affaires et 6 M€ d'excédent brut d'exploitation en 2017) avec une intégration prévue à compter de l'exercice 2019-2020. Cette acquisition est soumise à l'autorisation préalable de l'Autorité de la Concurrence.

Sur le pôle International, les revalorisations tarifaires obtenues, une compétitivité industrielle accrue et l'appréciation du mix-produits devraient permettre au Groupe d'afficher un résultat opérationnel courant équivalent à celui de l'exercice 2017 à périmètre identique. A ce résultat, viendra s'ajouter la contribution de la société Tranzit en Hongrie intégrée le 1er septembre 2018. Cette contribution devrait atteindre 6 M€ pour un chiffre d'affaires attendu de 54 M€.

Enfin, sur le pôle Traiteur, le résultat opérationnel courant est également attendu en hausse.

Sur l'ensemble de l'exercice 2018-2019, le Groupe anticipe au global un léger retrait du résultat opérationnel courant. L'atteinte de cet objectif reste conditionnée par la réussite des fêtes de fin d'année et l'obtention des revalorisations tarifaires complémentaires.