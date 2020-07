LDC : accord pour une reprise d'actifs du groupe Ronsard

21/07/2020 | 08:20

Le groupe agroalimentaire LDC annonce la signature d'un accord avec le groupe coopératif Eureden en vue de la reprise du personnel et des actifs du groupe Ronsard en Bretagne, Aquitaine, Bresse et en Ile-de-France.



'Le groupe Ronsard, N°4 du marché français, spécialisé dans l'abattage et la transformation de volailles compte 775 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires de 160 millions d'euros en 2019', souligne-t-il.



Cet accord vise la reprise de sept sites régionaux et prévoit un contrat d'approvisionnement et de partenariat avec les éleveurs de la coopérative Eureden. L'accord définitif reste soumis à l'autorisation préalable de l'Autorité de la Concurrence.



