LDC affiche sa résistance à la crise du coronavirus

Si le secteur de l'alimentaire est considéré comme défensif, le marché de la volaille l'est tout particulièrement. Les ventes de LDC en témoignent. Au premier trimestre clos fin mai, le chiffre d'affaires du champion français du poulet grâce à ses marques Le Gaulois, Maître Coq ou encore Loué, s'est élevé à 1,0742 milliard d'euros, en progression de 1,1%. A périmètre identique et taux de change constant, le chiffre d'affaires est en repli de 2%. En Bourse, le marché apprécie : le titre gagne 0,5% à 104,50 euros.Hors amont (production de volailles vivantes, de production d'œufs et de fabrication d'aliments), le chiffre d'affaires du pôle Volaille s'élève à 730,5 millions, en progression de 0,5%. A périmètre identique, le chiffre d'affaires est en baisse de 2%.Le chiffre d'affaires à l'international s'élève à 107,1 millions, en hausse de 10%.Le chiffre d'affaires du pôle Traiteurs, connu pour ses marques Marie et Traditions d'Asie, ressort à 147 millions, en retrait de 6,2%. Pendant cette période de crise sanitaire, les plats cuisinés et snacking ainsi que ceux destinés à une consommation hors domicile ont reculé.Les ventes de produits surgelés et des autres familles de produits frais (pizzas, plats exotiques, pâte à dérouler) ont permis de contenir le repli de l'activité en volumes et expliquent l'évolution des ventes.LDC constate un mois de juin qui devrait confirmer un retour progressif vers une situation plus normalisée. Pour autant, la prudence reste de mise dans un environnement sanitaire et économique à visibilité réduite.Dans ce contexte, le groupe rappelle que ses objectifs financiers pour l'exercice 2020-2021 seront communiqués à l'occasion de l'annonce des résultats semestriels.LCM a relevé son objectif de cours sur LDC de 125 à 136 euros tout en réitérant sa recommandation d'Achat dans le sillage de cette publication.Le broker note que les ventes se son repliées de 2% alors que lui tablait sur une chute de 11%.Ainsi, le bureau d'études estime que cette publication est très rassurante même si les effets mix devraient peser sur les marges.LCM indique que le mois de juin devrait se normaliser laissant supposer une activité en légère progression au deuxième en organique. Comme souvent ajoute l'analyste, le groupe parvient à surprendre positivement.