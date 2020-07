LDC augmente ses capacités de transformation en produits élaborés de volaille

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupe LDC a annoncé lundi soir la signature d’un accord avec le groupe Eureden en vue de la reprise du personnel et des actifs de Ronsard en Bretagne, Aquitaine, Bresse et en Ile-de-France. Le groupe Ronsard, numéro 4 du marché français, spécialisé dans l’abattage et la transformation de volailles compte 775 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 160 millions d’euros en 2019. Cet accord vise la reprise de 7 sites régionaux et prévoit également la conclusion d’un contrat d’approvisionnement et de partenariat avec les éleveurs de la coopérative Eureden.Avec cette opération, le groupe LDC entend augmenter ses capacités de transformation en produits élaborés de volaille et renforcer les offres régionales appréciées par les consommateurs en spécialisant les sites de production." Il s'agit d'une nouvelle étape importante à destination de la restauration et de l'industrie, avec un projet de construction d'un nouveau site à Bignan destiné à la reconquête des importations ", a expliqué LDC.L'opération a également été soumise à la consultation des représentants du personnel.L'accord définitif reste toutefois soumis à l'autorisation préalable de l'Autorité de la Concurrence.