LDC : chiffre d'affaires trimestriel de 1 062,1 ME (8,2%)

04/07/2019 | 17:57

Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 1 062,1 ME au 1er trimestre de l'exercice 2019-2020 contre 981,4 ME, en progression de 8,2 % par rapport à l'exercice 2018-2019.



La croissance de l'activité concerne tous les pôles du Groupe. A périmètre identique, le chiffre d'affaires augmente de 3,7 % à 1 018,2 ME.



Les volumes commercialisés sont en hausse de 7,8 % (+0,4 % à périmètre identique).



Le chiffre d'affaires du pôle Volaille s'élève à 726,9 ME, en croissance de 4,5 %. Celui du pôle Traiteur ressort à 156,7 ME, en hausse de 5,1 %.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.