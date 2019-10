LDC : confirme ses objectifs annuels

03/10/2019 | 17:55

Le groupe LDC annonce ce jeudi soir que le chiffre d'affaires consolidé de son premier semestre (mars 2019 - août 2019) s'élève à 2,105 milliards d'euros.



Il s'inscrit en croissance de 8,4% par rapport à la même période lors de l'exercice précédent, et de 3,9% à périmètre identique.



'LDC maintient son objectif de résultat opérationnel courant de 200 millions d'euros pour l'exercice 2019-2020, toutefois conditionné par la réussite des fêtes de fin d'année et le maintien d'une bonne dynamique à l'International et sur le Traiteur', indique le groupe s'agissant de ses perspectives.





