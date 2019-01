LDC : confirme son objectif de résultat opérationnel

08/01/2019 | 18:51

Le chiffre d'affaires s'élève à 3 Mds d'euros sur les neuf premiers mois de l'exercice 2018-2019 contre 2,8 Mds d'euros en croissance de 6,3%. Les volumes sont en progression de 4,8% par rapport à l'exercice 2017-2018.



A périmètre identique et taux de change constant, le chiffre d'affaires ressort en progression de 2,9% à 2,9 Mds d'euros, en croissance sur tous les pôles. Les volumes commercialisés enregistrent une hausse de 1,1%.



Sur le 3ème trimestre, les ventes s'élèvent à 1 039,0 ME en croissance de 8,8% en valeur et de 8,0% en volumes. A périmètre identique, les ventes progressent de 3,4% en valeur et de 0,9% en volumes.



' Malgré une fin d'année perturbée par les mouvements sociaux sur l'ensemble du territoire, le Groupe confirme son objectif de résultat opérationnel courant en léger retrait sur l'ensemble de l'exercice '.



