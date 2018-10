LDC : en recul à Paris, un analyste réduit sa cible

05/10/2018 | 16:45

L'action LDC s'affiche en baisse ce vendredi à Paris, perdant -1,4% à une petite heure de la clôture, au lendemain de la publication des résultats trimestriels du groupe et alors qu'Oddo BHF a annoncé revoir à la baisse son objectif de cours sur le titre.



'La publication est proche de nos attentes. Toutefois en raison d'une moindre croissance au S1 de l'activité à l'international et de la consolidation de Tranzit en Hongrie (acquise le 22 août) sur 4 mois au lieu de 6 mois comme prévu initialement, nous réduisons notre estimation de CA annuel 2018/19 de -3% à 4 011.7 ME (+4.8% dont +3.4% en organique). Par précaution, en attendant l'acceptation des hausses tarifaires proposées à la GMS et par conséquent une nouvelle guidance annuelle de rentabilité, nous ajustons notre estimation de ROC de -4% à 192.1 ME. La marge opérationnelle reste stable à 4.8%', analyse Oddo BHF.



La cible du broker passe ainsi de 144 à 123 euros, avec une recommandation 'neutre' confirmée.





