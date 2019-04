LDC : hausse de 7,7% du CA sur l'exercice 2018-2019

04/04/2019 | 18:21

Le chiffre d'affaires s'élève à 4 123,8 ME sur l'exercice 2018-2019 contre 3 827,4 ME en croissance de 7,7%. A périmètre identique, les ventes ressortent en hausse de 3,4% à 3 957,4 ME.



' Tous les pôles du Groupe sont en hausse. Les volumes commercialisés évoluent de +6,9% (+1,5% à périmètre identique) ' précise la direction.



Sur le 4ème trimestre, les ventes sont en croissance de 11,8% avec un chiffre d'affaires de 1 142,8 ME (+4,7% à périmètre identique). Les tonnages vendus ont augmenté de 13,2% (+2,7% à périmètre identique).



' Au regard du niveau d'activité de tous les pôles et de la bonne contribution des acquisitions, le résultat opérationnel courant du Groupe est attendu légèrement supérieur à celui de l'exercice précédent en intégrant les croissances externes ' indique le groupe.



