LDC : le résultat net part du groupe à 65,6 millions d'euros

27/11/2019 | 18:25

Annoncé ce soir, le chiffre d'affaires consolidé du groupe LDC s'élève à 2,105 milliards d'euros au 1er semestre 2019-2020, contre 1,942 milliard un an plus tôt, soit une croissance en un an de +8,4%.



A périmètre identique, le chiffre d'affaires ressort en progression de +3,9,% avec une croissance sur tous les pôles.



Le résultat opérationnel du Groupe s'inscrit à 88,4 millions d'euros, en baisse de -3%. Le résultat net part du Groupe est de 65,6 ME (-4%).



'Les relais de croissance du Groupe (International et Traiteur) continueront d'afficher une performance solide. Dans ces conditions, l'objectif annuel de 200 ME de résultat opérationnel courant fixé en début d'exercice, bien qu'aujourd'hui ambitieux, reste atteignable. Son atteinte dépendra toutefois, et plus que jamais, de la réussite des fêtes de fin d'année', indique le groupe s'agissant de ses perspectives.



