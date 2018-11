LDC : résultat net pdg de 68 ME au 1er semestre

21/11/2018 | 17:59

Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 1 942,0 ME au 1er semestre 2018-2019 contre 1 850,5 ME en croissance de 4,9% par rapport au 1er semestre de l'exercice 2017-2018. A périmètre identique, le chiffre d'affaires ressort en progression de 2,7% avec une croissance sur tous les pôles. Les volumes commercialisés sont en hausse de 3,1% (+1,2% à périmètre identique).



Hors amont, les ventes semestrielles du pôle Volaille s'élèvent à 1 393,1 ME.



Le résultat opérationnel du Groupe s'inscrit à 91,1 ME en baisse de 2,2% correspondant à une marge opérationnelle de 4,7%. Le résultat net part du Groupe est de 68,3 ME comparable à celui du 1er semestre de l'exercice précédent qui s'élevait à 68,5 ME.



' Sur l'ensemble de l'exercice 2018-2019, le Groupe anticipe au global un léger retrait du résultat opérationnel courant. L'atteinte de cet objectif reste conditionnée par la réussite des fêtes de fin d'année et l'obtention des revalorisations tarifaires complémentaires ' indique le groupe.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.