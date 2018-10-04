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LDC : signe des revenus en hausse de 5,8% au T2

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04/10/2018 | 18:02

4 octobre (Reuters) - Societe LDC SA a annoncé jeudi dans un communiqué :

* LE CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DU PREMIER SEMESRE 2018-2019 SÉLÈVE À 1,94 MILLIARD D'EUROS, EN HAUSSE DE 4,9%.

* SUR LE DEUXIEME TRIMESTRE, LE CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ AFFICHE UNE PROGRESSION DE 5,8%.

* LDC RAPPELLE QUE LES PERFORMANCES DE LEXERCICE RESTERONT CONDITIONNÉES PAR LOBTENTION DE REVALORISATIONS TARIFAIRES DANS UN CONTEXTE HAUSSIER DU PRIX DES MATIÈRES PREMIÈRES.

* LDC PRÉCISERA SES OBJECTIFS POUR LEXERCICE EN COURS LORS DE LA PUBLICATION DES RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2018-2019 LE 21 NOVEMBRE. Le communiqué : https://bit.ly/2DVpyf6 Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

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PER 2020 12,09
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VE / CA 2020 0,41x
Capitalisation 1 934 M
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