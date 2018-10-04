LDC : signe des revenus en hausse de 5,8% au T2

4 octobre (Reuters) - Societe LDC SA a annoncé
jeudi dans un communiqué :
* LE CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DU PREMIER SEMESRE
2018-2019
SÉLÈVE À 1,94 MILLIARD D'EUROS, EN HAUSSE DE 4,9%.
* SUR LE DEUXIEME TRIMESTRE, LE CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ
AFFICHE UNE PROGRESSION DE 5,8%.
* LDC RAPPELLE QUE LES PERFORMANCES DE LEXERCICE RESTERONT
CONDITIONNÉES PAR LOBTENTION DE REVALORISATIONS TARIFAIRES DANS
UN CONTEXTE HAUSSIER DU PRIX DES MATIÈRES PREMIÈRES.
* LDC PRÉCISERA SES OBJECTIFS POUR LEXERCICE EN COURS LORS
DE LA
PUBLICATION DES RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2018-2019 LE 21
NOVEMBRE.
Le communiqué : https://bit.ly/2DVpyf6
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(Rédaction de Paris)