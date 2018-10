LDC : Portzamparc reste à l'achat

05/10/2018 | 09:20

Portzamparc, le bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes, confirme ce matin son conseil d'achat sur l'action du volailler LDC au lendemain de la publication de ses ventes trimestrielles. L'objectif de cours sur le titre, qui fait partie de la 'shortlist' des analystes pour octobre, reste fixé à 152 euros.



Le CA du 2e trimestre (l'exercice décalé de LDC se termine en février) a progressé un petit peu plus que les analystes ne le pensaient en données publiées (+ 5,8% contre 5,4%). Tel n'est pas le cas en organique (2,4% contre 2,8%), mais cela est 'plus que compensé par une meilleure contribution des acquisitions (31,1 millions d'euros contre 24 millions) notamment dans le segment amont', ajoute une note, qui souligne aussi la confirmation des objectifs.



'Nous avons déjà intégré un recul de la marge sur les activités historiques liées aux prix des matières premières dans nos prévisions. L'intégration des acquisitions et notamment de Tranzit aux marges élevées devrait permettre de compenser cet effet et de faire croître la marge opérationnelle courante du groupe de 10 points de base sur l'année à 4,9%', commente enfin Portzamparc.





